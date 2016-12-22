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Киев обвинил Москву в «свободном прочтении» соглашения об Азовском море
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Киев обвинил Москву в «свободном прочтении» соглашения об Азовском море
Политика, 01:22
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Киев обвинил Москву в «свободном прочтении» соглашения об Азовском море
Министерство иностранных дел Украины называет «дискриминационными» проверки Россией украинских судов в Азовском море и настаивает на том, что Москва не имеет на это права, исходя из договора от 2003 года

Украинский МИД считает, что Россия по-своему трактовала соглашение об Азовском море от 2003 года и неправомерно досматривает украинские суда. Об этом говорится в заявлении МИДа Украины.

«Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Ни одно положение договора от 2003 года об Азовском море, заявляет украинский МИД, не дает России права проводить «дискриминационные и длительные проверки» судов, идущих в украинские порты.

Киев настаивает, что Россия «не имеет права препятствовать свободе судоходства — ни в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ни связи с двусторонней договорной базой».

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Украинский МИД также поблагодарил своих европейских союзников за то, что те осудили действия России в Азовском море. На этой неделе ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море. Киев также пообещал «продолжить защищать свои права в арбитражном производстве в отношении нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе».

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Ранее в среду с заявлением вокруг ситуации в Азовском море выступил МИД России. Москва предостерегла от попыток властей Украины пересмотреть статус Азовского моря в части «любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море». В ведомстве также отвергли обвинения в агрессивных и противоречащих закону действиях в Азовском море. Москва также выразила сожаление, что «конфронтационный курс Киева» находит поддержку у других государств.

В 2003 году Украина и Россия подписали договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив были названы внутренними водами двух стран.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Азовское море , МИД Украины
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