МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море

Министерство иностранных дел России предостерегает Украину от попыток пересмотреть существующий ныне статус Азовского моря. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.
Россия предостерегла от попыток властей Украины пересмотреть статус Азовского моря, которое сейчас рассматривается как внутренние воды двух стран. «Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», — следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.
В Москве подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации в Азово-Керченской акватории будет лежать на Украине и государствах, которые будут поддерживать ее действия, которые в МИДе считают провокационными.
В ведомстве также отвергли обвинения в агрессивных и противоречащих закону действиях в Азовском море, которые предъявляли России как Киев, так и страны Евросоюза.
«Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны — члены Евросоюза», — отметили в МИДе.
В минувший понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что в ближайшее время Брюссель примет «четко выраженные меры» в связи с ситуацией, которая сложилась в Азовском море из-за обостряющегося конфликта между Россией и Украиной. Москве Могерини направила «ясный сигнал», чтобы она изменила ситуацию. Ранее Могерини уже рассказывала о том, что в Азовском море усилилось военное присутствие как со стороны России, так и со стороны Украины.
Комментируя слова главы дипломатии ЕС, пресс-секретарь Дмитрий Песков переадресовал все вопросы МИДу.