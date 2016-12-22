ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,83 65,11 EUR Нал. 76,06 74,28 USD Бирж. 65,73 -0,44 EUR Бирж. 74,84 -0,41 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4562,90 -111,50 IMOEX 2357,97 +0,70% RTSI 1127,42 +0,95% Brent 63,12 -1,39% DJIA 24632,92 +0,68% Nasdaq 7011,85 +1,49%
МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море
Лента новостей
Путин призвал Хаджимбу ускорить развитие экономики Абхазии 21:55, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 21:49, РБК и Белая Дача СМИ анонсировали переход футболиста сборной Уругвая в «Зенит» 21:49, Спорт Чалый ответил на обвинения власти в незаконных работах в Севастополе 21:43, Политика Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии 21:36, Политика Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре 21:35, Общество Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов 2013 года в Турции 21:12, Политика Что будет с нефтью: сценарии 21:09, Экономика Независимые АЗС назвали необходимую наценку на литр бензина 21:03, Экономика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 20:55, РБК и Volkswagen МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море 20:49, Политика В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину 20:48, Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Google 20:33, Технологии и медиа Появилось видео с места обрушения моста в Воронежской области 20:14, Общество На Ленинградском вокзале сошел с рельсов вагон пассажирского поезда 20:09, Общество 5 модных трендов этой осени 19:59, РБК Pink и KUPIVIP.RU Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю 19:57, Общество Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать золотые медали Олимпийских игр 19:55, Общество Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза 19:42, Бизнес В Росгвардии объяснили покупку «Газелей» с лазерными излучателями 19:35, Политика Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС 19:30, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 19:25, РБК, Jardin и Greenfield Глава Карелии решил открыть детсад в поселке после публикации переписки 19:25, Общество Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента 19:22, Политика В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан 19:19, Политика Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия 19:17, Политика Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной 19:04, Общество СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы 18:52, Общество
МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море
Политика, 20:49
0
МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море
В российском МИДе считают, что Украина предпринимает попытки установить свою новую госграницу в Азовском море, что противоречит международному праву
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Министерство иностранных дел России предостерегает Украину от попыток пересмотреть существующий ныне статус Азовского моря. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Россия предостерегла от попыток властей Украины пересмотреть статус Азовского моря, которое сейчас рассматривается как внутренние воды двух стран. «Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает», — следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.

В Москве подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации в Азово-Керченской акватории будет лежать на Украине и государствах, которые будут поддерживать ее действия, которые в МИДе считают провокационными.

В ведомстве также отвергли обвинения в агрессивных и противоречащих закону действиях в Азовском море, которые предъявляли России как Киев, так и страны Евросоюза.

«Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны — члены Евросоюза», — отметили в МИДе.

ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море
Политика

В минувший понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что в ближайшее время Брюссель примет «четко выраженные меры» в связи с ситуацией, которая сложилась в Азовском море из-за обостряющегося конфликта между Россией и Украиной. Москве Могерини направила «ясный сигнал», чтобы она изменила ситуацию.​ Ранее Могерини уже рассказывала о том, что в Азовском море усилилось военное присутствие как со стороны России, так и со стороны Украины.

Комментируя слова главы дипломатии ЕС, пресс-секретарь Дмитрий Песков переадресовал все вопросы МИДу.​​

Автор: Анна Трунина.
Теги: МИД России , Украина , Азовское море
Главное
Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве Общество
Материалы по теме
Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю Политика
ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter