«Яндекс.Музыка» удалила песню Земфиры «Повесица» по требованию РКН

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» удалил песню «Повесица» из альбома «Вендетта» (2005) певицы Земфиры (включена в реестр иноагентов).

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — говорится в приложении при попытке воспроизвести трек.

Песня также оказалась недоступна в сервисе «VK Музыка». Она была изъята из публичного доступа в связи с нарушением правила сайта, говорится в сообщении. В стримингах «Звук» и Apple Music «Повесица» отсутствует в списке песен альбома «Вендетта», убедился корреспондент РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы VK, «Яндекса» и сервиса «Звук».

