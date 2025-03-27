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Музыкальные сервисы ограничили доступ к трекам Noize MC

«Яндекс Музыка» и VK ограничили доступ к трекам Noize MC
Роскомнадзор обязал «Яндекс Музыку» ограничить доступ к нескольким трекам исполнителя Noize MC. К прослушиванию недоступны песни «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро»
Noize MC
Noize MC (Фото: Наталья Чернохатова / URA.ru / TACC)

Сервис «Яндекс Музыка» получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к ряду треков исполнителя Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, включен в реестр иноагентов), сообщили РБК в пресс-службе сервиса.

Как убедился корреспондент РБК, сейчас в «Яндекс Музыке» недоступны для прослушивания несколько песен из последнего альбома рэпера «Не все дома»: «Криокамеры» при участии певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, включена в реестр иноагентов), «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

Альбом «Не все дома» вышел 14 марта 2025 года. Он включает в себя 16 песен, из которых семь выпущены впервые. В альбом также вошли песни, представленные ранее в формате синглов.

«По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «Яндекс Музыка» обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов», — пояснили РБК в пресс-службе сервиса.

Треки «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро» также нельзя прослушать на сервисах «Звук» и «VK Музыка», убедился корреспондент РБК. В альбоме на «Звуке» указанные композиции отсутствуют вовсе, при попытке начать проигрывание на «VK Музыке» появляется плашка «Аудиозапись недоступна. Она была изъята из публичного доступа в связи с нарушением правил сайта».

РБК отправил запрос в пресс-службу сервисов и Роскомнадзор.

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Иван Алексеев (Noize MC)

Иван Алексеев выступил против военной операции на Украине и покинул Россию. В ноябре 2022 года Минюст признал его иностранным агентом. С того момента московский суд несколько раз штрафовал рэпера за отсутствие маркировки о статусе иноагента и дискредитацию российской армии.

Последний штраф Таганский суд Москвы назначил исполнителю в феврале 2025 года. Алексеева обязали выплатить 45 тыс. руб., признав виновным по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

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Авторы
Теги
Милена Костерева, Евгения Стогова Евгения Стогова
«Яндекс Музыка» Noize MС Роскомнадзор иноагенты музыка VK
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Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии
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Суд оштрафовал рэпера Noize MC за отсутствие плашки иноагента
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