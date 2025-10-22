 Перейти к основному контенту
Политика
Суд арестовал музыканта Женька Радость после исполнения песен иноагентов

Евгений&nbsp;Михайлов (Женька Радость)
Евгений Михайлов (Женька Радость) (Фото: zhenkaradost / Telegram)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток музыканта Евгения Михайлова (под псевдонимом Женька Радость) за использование «грубой нецензурной брани» и исполнение «словесно-музыкальных произведений», дискредитирующих использование Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

По информации издания «Екатеринбург онлайн», артист выступал в центре города и исполнял композиции музыкантов, уехавших из России, в том числе группы «Порнофильмы» (солист и лидер группы Владимир Котляров признан иноагентом) и певицы Монеточки (признана иноагентом в России).

По версии суда, Михайлов 19 октября в районе улицы Набережной рабочей Молодежи, вблизи Гимназии № 9, «выражался грубой нецензурной бранью», находясь в общественном месте в присутствии посторонних граждан. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение общественного порядка).

Кроме того, Михайлова признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — дискредитация использования ВС России. В тот же день, по данным суда, Женька Радость публично исполнял музыкальные произведения, дискредитирующие российскую армию.

Также, по данным Е1, арестованный музыкант выступил в поддержку вокалистки группы «Стоптайм» Наоко (Дианы Логиновой). Ее и других участников группы арестовали в Санкт-Петербурге на прошлой неделе за исполнение песен иноагентов. Певице суд дал 13 суток.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Екатеринбург Свердловская область иноагенты песни арест суд
