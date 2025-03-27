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Общество ,  
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РКН объяснил исчезновение некоторых песен Noize MC из «Яндекс Музыки»

В каталоге музыкального сервиса оказались недоступны как минимум четыре песни — они включены в новый альбом «Не все дома». РКН назвал причиной ограничения доступа «распространение недостоверной общественно значимой информации»
Иван Алексеев (Noize MC)
Иван Алексеев (Noize MC) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Доступ к некоторым песням Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, Минюст признал его иноагентом) ограничен, сообщили РБК в Роскомнадзоре.

«Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе «Яндекс Музыка» ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации», — пояснили в ведомстве.

Сервис ранее сообщил, что ограничил доступ к ряду треков Noize MC по требованию РКН. Это композиции «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей», «Кооператив «Лебединое озеро». Все они включены в его последний альбом «Не все дома» — всего в нем 16 треков, из них семь новых. «Криокамеры» записаны при участии Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, включена в реестр иноагентов).

Эти песни также недоступны на сервисах «Звук» и «VK Музыка».

Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии
Политика
Иван Алексеев (Noize MC)

Минюст внес рэпера в реестр иноагентов в ноябре 2022 года. Алексеев выступил против военной операции на Украине и уехал из России.

Его неоднократно штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента: в конце февраля музыканту назначили штраф 45 тыс. руб. за отсутствие плашки об этом статусе. Кроме того, он был оштрафован по административной статье за дискредитацию российской армии на 50 тыс. руб. в ноябре 2024 года.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роскомнадзор «Яндекс Музыка» Noize MС
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