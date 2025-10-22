Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
Лидер украинской музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за военный переворот на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».
«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных... Тех, кто прошел боевые действия», — сказал Скрипка.
По его мнению, таких политиков тоже потребуется проверять. «Мы же не знаем, есть образ медийный, [который] нужно проверить». Он отметил, что необходимо «только таких людей допускать к политике».
Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным 13 октября 2025 года, на Украине уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому составляет 60%.
КМИС сообщает, что 41% опрошенных выступают за то, чтобы Зеленский остался в политике после завершения конфликта, из них 25% хотели бы, чтобы он продолжил быть главой государства. 36% респондентов считают, что ему лучше будет уйти из политики. Желают уголовного преследования для Зеленского 14% украинцев.
Читайте РБК в Telegram.