Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине

Музыкант Олег Скрипка заявил о необходимости военного переворота на Украине. По его словам, к политике нужно допускать только военных, которые прошли боевые действия
Олег Скрипка
Олег Скрипка (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Лидер украинской музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за военный переворот на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных... Тех, кто прошел боевые действия», — сказал Скрипка.

По его мнению, таких политиков тоже потребуется проверять. «Мы же не знаем, есть образ медийный, [который] нужно проверить». Он отметил, что необходимо «только таких людей допускать к политике».

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным 13 октября 2025 года, на Украине уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому составляет 60%.

КМИС сообщает, что 41% опрошенных выступают за то, чтобы Зеленский остался в политике после завершения конфликта, из них 25% хотели бы, чтобы он продолжил быть главой государства. 36% респондентов считают, что ему лучше будет уйти из политики. Желают уголовного преследования для Зеленского 14% украинцев.

