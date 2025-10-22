 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом»

Зеленский: предложение Трампа по остановке конфликта — неплохой компромисс
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп предложил России и Украине «остановиться там, где они есть». Зеленский назвал это «неплохим компромиссом», но выразил сомнение, что Москва согласится. Власти России выступали против заморозки конфликта
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа сторонам конфликта на Украине остановиться на текущих позициях — это «неплохой компромисс», заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Норвегии. Президенты встретились 17 октября в Белом доме.

«Он предложил остановиться там, где есть [на поле боя], и начать переговоры. Думаю, это был неплохой компромисс, но я сказал президенту: не уверен, что Путин поддержит», — заявил он (цитата по «Новини.LIVE»).

По словам Зеленского, его разговор с Трампом в Белом доме длился более двух часов, они обсуждали, «как Украине защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно, и гарантии безопасности для будущего Украины», а также переход к мирным переговорам.

Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине
Политика

После общения с Зеленским Трамп написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп.

За день до встречи украинского и американского президентов состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина. В беседе российский президент отметил заинтересованность в достижении мирного урегулирования, но подчеркнул, что Россия сейчас владеет стратегической инициативой в конфликте. В прошлом страна выступала против заморозки боевых действий.

По данным источников Reuters, Москва в минувшие выходные направила Вашингтону «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса. Ранее также сообщалось о подобном условии Москвы, но публично она настаивала над переходом под ее полный контроль как ДНР с ЛНР, так и Запорожской с Херсонской областей. Украина отказывалась передавать территории, которые продолжает контролировать де-факто.

22 октября Трамп заявил о желании и украинского, и российского президентов завершить боевые действия. Однако Reuters и NBC сообщали, что из-за позиции России, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня, оказалась под угрозой возможная встреча Путина и Трампа, о которой обе стороны объявили после беседы 16 октября. Американский президент говорил, что решение по ней еще не принято окончательно, Кремль отмечал, что новостей на эту тему нет.

Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
