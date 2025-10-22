Зеленский назвал предложение Трампа по миру «неплохим компромиссом»

Трамп предложил России и Украине «остановиться там, где они есть». Зеленский назвал это «неплохим компромиссом», но выразил сомнение, что Москва согласится. Власти России выступали против заморозки конфликта

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа сторонам конфликта на Украине остановиться на текущих позициях — это «неплохой компромисс», заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Норвегии. Президенты встретились 17 октября в Белом доме.

«Он предложил остановиться там, где есть [на поле боя], и начать переговоры. Думаю, это был неплохой компромисс, но я сказал президенту: не уверен, что Путин поддержит», — заявил он (цитата по «Новини.LIVE»).

По словам Зеленского, его разговор с Трампом в Белом доме длился более двух часов, они обсуждали, «как Украине защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно, и гарантии безопасности для будущего Украины», а также переход к мирным переговорам.

После общения с Зеленским Трамп написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп.

За день до встречи украинского и американского президентов состоялись телефонные переговоры Трампа и Путина. В беседе российский президент отметил заинтересованность в достижении мирного урегулирования, но подчеркнул, что Россия сейчас владеет стратегической инициативой в конфликте. В прошлом страна выступала против заморозки боевых действий.

По данным источников Reuters, Москва в минувшие выходные направила Вашингтону «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса. Ранее также сообщалось о подобном условии Москвы, но публично она настаивала над переходом под ее полный контроль как ДНР с ЛНР, так и Запорожской с Херсонской областей. Украина отказывалась передавать территории, которые продолжает контролировать де-факто.

22 октября Трамп заявил о желании и украинского, и российского президентов завершить боевые действия. Однако Reuters и NBC сообщали, что из-за позиции России, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня, оказалась под угрозой возможная встреча Путина и Трампа, о которой обе стороны объявили после беседы 16 октября. Американский президент говорил, что решение по ней еще не принято окончательно, Кремль отмечал, что новостей на эту тему нет.