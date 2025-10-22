Ниинистё раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

Саули Ниинистё в своей книге описал майский разговор 2022 года, когда сообщил Путину о решении страны вступить в НАТО. Путин, по словам экс-президента Финляндии, упомянул то, что американские военные возьмут командование

Саули Ниинистё (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в своей книге »Все пути к безопасности» (Kaikki tiet turvaan) рассказал детали своего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным о решении Финляндии вступить в НАТО в мае 2022 года. Фрагменты приводит Yle.

Ниинистё в книге резюмирует политику безопасности Финляндии и свои два президентских срока с 2012 по 2024 год.

«Мы всегда говорили откровенно, и я думаю, что об этом тоже нужно было говорить откровенно. Поэтому я сказал, что Финляндия теперь вступает в НАТО», — пишет Ниинистё. По его словам, Путин был «на удивление спокоен» и сказал только, что финский лидер совершает ошибку.

«Он ловко вернулся к теме суверенитета: «Надеюсь, вы сохраните от него хоть что-то, американцы ведь возьмут военное командование». Я ответил, что и впредь буду сам назначать своих генералов. «Ага», — с усмешкой ответил Путин», — пишет Ниинистё.

По словам бывшего финского президента, президент США Джо Байден примерно за месяц до начала военной операции на Украине спрашивал Ниинистё, сможет ли он повлиять на Путина, намекнув на членство Финляндии в НАТО. «Байден как будто намекал, чтобы я давил на Путина», — написал он.

Телефонная беседа, касающаяся вступления Финляндии в НАТО, состоялась между российским и финским президентами 14 мая 2022 года. Ниинистё заявил, что позвонил Путину для откровенного разговора о происходящем, поскольку Финляндия не намерена «тихо исчезать за углом». Российский президент в разговоре заверил, что Россия угрозы не представляет. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях», — предположил российский президент. Путин также назвал Ниинистё причины проведения военной операции. Финский президент назвал разговор спокойным.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Страна вступила в альянс 4 апреля 2023 года, окончательно отказавшись от политики нейтралитета из-за изменения ситуации в сфере безопасности после начала военной операции России на Украине. Путин назвал этот шаг «ошибкой» и «глупостью» со стороны Хельсинки, отметив, что ранее никаких проблем в отношениях между Россией и Финляндией не было и теперь России придется создавать отдельный военный округ у новой границы с НАТО.

Ниинистё также рассказал о своем визите к президенту США Дональду Трампу в августе 2017 года, во время первого президентского срока республиканца. По воспоминаниям бывшего финского президента, Трамп проявил интерес к истории его страны, в том числе спрашивал, почему Финляндия не является членом НАТО и почему у Финляндии хорошие отношения с Россией, несмотря на непростое прошлое.

Ниинистё в своей книге также упоминает подарки от российского президента, которые наводили его и его команду на размышления. В числе таковых — книга «Pro Finlandia» 1899 года, которая содержит обращения 12 стран к царю Николаю II в защиту автономии Финляндии.