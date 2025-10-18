 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи

Сюжет
Военная операция на Украине
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП, которые обеспечивают Запорожскую АЭС. В организации отметили, что ремонт стал возможным после «установления локальных зон прекращения огня»
Фото: iaeaorg / X
Фото: iaeaorg / X

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий электропередачи, обеспечивающих Запорожскую АЭС. Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ в социальной сети X.

«Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения», — говорится в сообщении.

По данным организации, ремонт стал возможным после «установления локальных зон прекращения огня». «Обе стороны [Россия и Украина] конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного ремонтного плана», — добавили там.

В МАГАТЭ также отметили, что восстановление электроснабжения «имеет решающее значение для ядерной безопасности».

МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года, а «Днепровская» — 23 сентября, после «огневого воздействия» со стороны украинских войск. С того момента Запорожская АЭС обеспечивается энергией от резервных дизель-генераторов. Отключение «Днепровской» стало десятым случаем полной потери внешнего электроснабжения станции.

9 октября Гросси сообщил, что начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения станции. «После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения — через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1», — заявил он.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал 16 октября, что Россия, Украина и МАГАТЭ могут договориться о введении «режима тишины» в районе Запорожской АЭС для проведения ремонта линий электропередачи. «Что касается конкретного ремонта, МАГАТЭ взяло на себя определенные посреднические функции. В этих переговорах сейчас участвуют МИД РФ, Минобороны и «Росатом». Речь идет о выделении «времени тишины» для проведения работ как на «Днепровской» линии (под контролем России. — РБК), так и на линии «Ферросплавная», которая находится под контролем ВСУ», — объяснил он.

