«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС

Такой режим нужен для проведения ремонта двух ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергопитание ЗАЭС. Последняя из них была отключены 23 сентября, с тех пор станция получает энергию от генераторов

Запорожская атомная электростанция (Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС)

Россия, Украина и МАГАТЭ могут договориться о введении «режима тишины» в районе Запорожской АЭС для проведения ремонта линий электропередач, которые обеспечивают внешнее питание станции, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

«Что касается конкретного ремонта, МАГАТЭ взяло на себя определенные посреднические функции. В этих переговорах сейчас участвуют МИД РФ, Минобороны и «Росатом». Речь идет о выделении «времени тишины» для проведения работ как на «Днепровской» линии (под контролем России. — РБК), так и на линии «Ферросплавная», которая находится под контролем ВСУ. Очень ориентировочно, очень предварительно, возможно, такое решение будет реализовано уже завтра», — сказал он.

По его словам, на ремонт, как оценивают специалисты, уйдет 6-7 дней, когда работы начнутся, пока сказать нельзя. Со стороны России решение о «режиме тишины» будет принято на межведомственном уровне, в первую очередь с учетом позиции Минобороны.

ЛЭП «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года, а «Днепровская» — 23 сентября из-за «огневого воздействия» ВСУ. С тех пор для обеспечения собственных нужд АЭС используются резервные дизельные генераторы. После отключения «Днепровской» станция в десятый раз осталась без внешнего питания.

Все шесть блоков ЗАЭС остановлены, но энергия необходима для охлаждения реакторов и отработавшего топлива, поясняли в МАГАТЭ. Повышения их температуры зафиксировано не было, говорилось в сообщении агентства неделю назад.

Тогда же глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что «после интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения» станции. По его словам, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ по этому вопросу, так как «никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации».