Насколько вероятен мир в Газе спустя два года «войны на семь фронтов» Израиль и ХАМАС проводят непрямые переговоры по «плану Трампа» во вторую годовщину конфликта

Ровно два года назад ХАМАС атаковал Израиль и похитил 251 заложника. Как война повлияла на Ближний Восток и насколько стороны приблизились к прекращению огня — в статье РБК

Газа, сектор Газа (Фото: Mahmoud Issa / Reuters)

7 октября 2025 года исполняется два года со дня атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль — события, которое привело к самой масштабной волне насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия.

В результате нападения палестинской группировки в Израиле погибли 1,2 тыс. человек, большинство — мирные жители. Боевики также захватили 251 заложника. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения эксклава, за два года боевых действий в нем погибли более 66 тыс. палестинцев, в том числе тысячи женщин и детей. Однако эти данные часто оспариваются: власти Израиля ставят под сомнение методику подсчета, а международные эксперты указывают на возможный неполный учет косвенных смертей, вызванных разрушенной инфраструктурой, нехваткой воды, медикаментов и ограничением доступа к медицинской помощи. Кроме того, тела сотен человек могут до сих пор находиться под завалами.

Со временем конфликт распространился и на другие части региона. Израиль описывает текущую ситуацию как «войну на семи фронтах» — против ХАМАС в Газе, «Хезболлы» в Ливане, Ирана, хуситов в Йемене, боевых группировок на Западном берегу реки Иордан, шиитских ополчений в Ираке и суннитских формирований в Сирии.

Насколько стороны приблизились к завершению конфликта

С конца прошлой недели стороны возобновили непрямые переговоры в египетском Шарм-эш-Шейхе; в их основу лег 20-пунктный план президента США Дональда Трампа, обнародованный 29 сентября. В документе содержатся следующие положения:

немедленное прекращение огня после получения согласия от обеих сторон;

единовременное освобождение всех оставшихся 48 заложников (живых и погибших) в течение 72 часов после согласования плана;

ответное освобождение Израилем палестинских заключенных, в том числе 250 отбывающих пожизненное заключение;

создание временного правительства из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольного новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран;

развертывание в Газе «международных стабилизационных сил», которые возьмут на себя обеспечение безопасности в эксклаве, и поэтапный вывод израильской армии;

дерадикализация населения Газы, разоружение ХАМАС и амнистия для боевиков, которые откажутся от вооруженной борьбы. Тем членам группировки, которые захотят покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны;

увеличение поставок гуманитарной помощи, восстановление критической инфраструктуры и разбор завалов в Газе;

привлечение инвестиций, создание рабочих мест и особой экономической зоны с пониженными пошлинами для вовлеченных стран.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично поддержал этот план, заявив на пресс-конференции после переговоров с Трампом: «Я считаю, что сегодня мы делаем важный шаг как к прекращению войны в Газе, так и к созданию условий для кардинального продвижения мира на Ближнем Востоке и, я думаю, за его пределами». 3 октября о своем согласии с планом заявил ХАМАС. По словам заместителя главы политбюро группировки Мусы Абу-Марзука, она согласна на передачу управления сектором Газа «независимому органу под руководством палестинской администрации». На следующий день Трамп потребовал, чтобы Израиль прекратил бомбардировки сектора Газа, чтобы обеспечить освобождение заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила наземную операцию.

ХАМАС согласился освободить 48 заложников (лишь 20 из них считаются живыми), однако представители группировки посылают противоречивые сигналы относительно своей готовности сложить оружие. Другой загвоздкой, как отмечает The Washington Post, остаются разногласия сторон по поводу параметров вывода подразделений ЦАХАЛ: ХАМАС хочет, чтобы Израиль полностью отвел свои силы в обмен на освобождение заложников; Израиль увязывает этот шаг с реализацией других пунктов, прежде всего разоружения группировки. При этом план Трампа предусматривает три этапа отвода войск: первый — после освобождения заложников; второй — после ввода международных «сил стабилизации»; на третьем этапе ЦАХАЛ сохранит присутствие только в буферной зоне на границе эксклава.

Израильские власти предупредили, что готовы добиваться реализации важных для себя пунктов соглашения не только за столом переговоров. «На втором этапе ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован. Это произойдет либо дипломатическим путем в соответствии с планом Трампа, либо военным путем, нашими силами», — заявил Нетаньяху в обращении к нации, добавив, что рассчитывает на реализацию первого этапа в течение нескольких дней. 5 октября аналогичный прогноз представил и американский президент: «Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро. Я продолжу следить за этим столетним «конфликтом». Время имеет ключевое значение, иначе последует массовое кровопролитие — чего никто не хочет увидеть!»

Как сейчас складывается ситуация на поле боя

18 августа начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о подготовке к следующему этапу операции «Колесница Гидеона» — наступлению на город Газа, крупнейший населенный пункт анклава. Ранее Израиль избегал операций в Газе и лагерях беженцев, расположенных в центральной части сектора, чтобы не подвергать риску жизни заложников, предположительно, удерживаемых там. ХАМАС угрожал казнью пленных в случае наступления ЦАХАЛ (в августе 2024 года боевики убили шестерых заложников, включая россиянина Александра Лобанова, во время наступления израильской армии на Рафах).

Во второй половине августа Израиль начал бои в окрестностях Газы, а также стал наносить воздушные и артиллерийские удары по целям в черте города. Всего за два дня в начале сентября было разрушено 50 многоэтажек. 16 сентября ЦАХАЛ приступила к наземной операции. Планировалось, что к 7 октября завершится эвакуация 1 млн мирных жителей города и прилегающих районов; однако, по данным ЦАХАЛ, 5 октября в городе еще оставалось от 100 тыс. до 200 тыс. жителей. После завершения эвакуации ЦАХАЛ планировал взять город в осаду и предложить находящимся в нем боевикам ХАМАС сдаться. В случае отказа израильские силы должны были начать штурм. Для наступления на Газу были мобилизованы 60 тыс. резервистов. По оценкам израильского командования, захват города должен был занять около пяти месяцев, а установление полного контроля над сектором — один-два года.

После требования Трампа прекратить бомбардировки израильская армия перешла от наступательных к сугубо оборонительным действиям. На данном этапе под ее контролем остается порядка 75% территории сектора Газа, в отношении более чем 85% действуют указы об эвакуации.

В марте Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Они возобновились в мае, однако, согласно бюллетеню Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в Газе разворачивается «наихудший сценарий массового голода». В продовольственной помощи нуждаются практически все 2 млн жителей Газы, причем более 640 тыс. угрожает смерть от голода. Самым тяжелым месяцем стал июль: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 63 смерти от недоедания в июле, по данным ЮНИСЕФ, среди умерших 24 ребенка. С конца мая распределением гуманитарной помощи в секторе Газа занимается американский Гуманитарный фонд Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), не координирующий свои действия с ООН. Однако возле пунктов раздачи продовольствия нередко происходят столкновения: по данным ООН, с конца мая по конец августа более 2 тыс. палестинцев погибли в очередях за гумпомощью или вдоль маршрута следования гуманитарных конвоев. В министерстве здравоохранения сектора Газа заявляют, что с начала боевых действий погибли около 66 тыс. палестинцев, а еще около 169 тыс. были ранены. По данным ООН за 2 октября, в Газе разрушены или сильно пострадали 92% домов, а также уничтожены 88% коммерческих и промышленных построек, 72% рыболовных шхун, кроме того, выведено из оборота 86% сельскохозяйственных земель.

Как конфликт повлиял на отношения Израиля с соседями и миром

Война Израиля с ХАМАС вскоре распространилась на другие регионы Ближнего Востока. Вскоре после начала конфликта ливанская «Хезболла» начала наносить по Израилю «удары солидарности»; ЦАХАЛ в ответ наносила удары по ее объектам. В середине сентября 2024 года Израиль провел одну из самых масштабных операций против ливанской группировки, удаленно взорвав тысячи пейджеров и других устройств, принадлежавших ее членам. Пострадали около 4 тыс. человек.

В конце того же месяца ЦАХАЛ ликвидировала Хасана Насраллу, руководившего «Хезболлой» с 1992 года. А в ночь на 1 октября 2024 года израильская армия начала наступление на южный Ливан. 27 ноября вступило в силу соглашение о перемирии, предполагающее отход сил «Хезболлы» от границ Израиля. 5 сентября 2025 года ливанское правительство объявило, что поручило своей армии заняться разоружением группировки. ЦАХАЛ продолжает наносить точечные удары по югу соседней страны.

С начала войны Израиль также противостоит йеменской группировке «Ансар Аллах» (также известной как хуситы), которая в знак поддержки Палестины атаковала торговые суда в Красном море и Аденском заливе, а также выпускала баллистические ракеты по южной и центральной частям Израиля. В ответ ЦАХАЛ наносила удары по йеменской столице Сана и портовым городам Ходейда, Рас-Иса и Салиф.

Самое напряженное противостояние развернулось между Израилем и Ираном, который, по мнению израильских властей, создал в регионе сеть прокси-сил («ось сопротивления»), куда, помимо «Хезболлы», хуситов и палестинских группировок, вошли «Исламское сопротивление в Ираке» и шиитское ополчение в Сирии. Поворотным моментом стал удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, за которым, предположительно, стоял Израиль (власти еврейского государства официально этого не подтвердили). Спустя две недели, 14 апреля, Иран атаковал Израиль с помощью сотен дронов и ракет; ЦАХАЛ нанесла ответные удары 19 апреля. Это стало первым военным столкновением между этими двумя странами.

31 июля Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, приехавшего в Тегеран на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Однако в этот раз иранский власти не спешили с ответом и атаковали Израиль 1 октября, назвав это возмездием за убийство не только Хании, но и Насраллы. 26 октября ЦАХАЛ атаковала оружейные заводы и ракетные комплексы Ирана. Летом 2025 года между странами вновь разгорелся конфликт, который в Израиле окрестили «12-дневной войной». ВВС Израиля атаковали ядерные и военные объекты Исламской Республики, сбросив противобункерные бомбы GBU-57 на иранские объекты в Фордо и Натанзе. 24 июня при посредничестве США стороны заключили перемирие, но риски эскалации сохраняются.

В декабре 2024 года в соседней Сирии пал режим Башара Асада, что Нетаньяху назвал следствием «цепной реакции», запущенной по всему Ближнему Востоку после израильских ударов по Ирану и «Хезболле». Вслед за этим ЦАХАЛ заняла буферную зону на Голанских высотах, чтобы обеспечить безопасность приграничных районов и предотвратить контрабанду вооружений в Ливан.

13 июля 2025 года в сирийской провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между местными друзами и бедуинами, причем последних поддержали силы переходного правительства Сирии. Жертвами стали свыше 300 человек, включая мирных жителей из числа друзов. В ответ Израиль, где также проживает друзская община, нанес удары по позициям суннитских формирований в Эс-Сувейде, а на следующий день атаковал Генеральный штаб вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске. 17 июля Дамаск и друзская община заключили перемирие, и вслед за этим власти Сирии и Израиля приступили к переговорам о безопасности (в середине сентября сирийский президент Ахмед аш-Шараа заявил, что стороны близки к соглашению).

Двухлетний конфликт негативно сказался на отношениях Израиля с частью международного сообщества. Ряд стран отозвали своих послов, прекратили торговлю или вовсе разорвали дипломатические отношения с еврейским государством. 21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.

На фоне эскалации конфликта возросло число стран, признавших Палестину независимым государством. В 2024 году это сделали Ирландия, Испания, Норвегия, Словения и Армения, а в 2025-м — Австралия, Андорра, Великобритания, Канада, Мальта, Мексика, Монако, Люксембург, Португалия, Сан-Марино и Франция.