Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

В США уточнили порядок контроля военными режима прекращения огня в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа Соединенные Штаты разместят на Ближнем Востоке центр военно-гражданской координации (ЦВКК), следует из заявления главы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, опубликованного пресс-службой командования в X.

По словам Купера, деятельность центра будет осуществляться под руководством CENTCOM, который будет заниматься координацией работы по поддержке постконфликтной стабилизации в секторе Газа.

«Военные США откликаются на призыв к установлению мира на Ближнем Востоке», — отметил адмирал. Купер также исключил военное присутствие Соединенных Штатов на территории Газы.

ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена
Политика
Обстановка на израильской стороне границы с сектором Газа

Как передает CNN, в ЦВКК также будут задействованы военнослужащие из Турции, Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ночь на 10 октября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Соединенных Штатов. Соглашение о подписании первой фазы мирного плана было подписано сторонами 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе.

После вступления в силу режима прекращения огня Израиль 10 октября отвел свои войска к буферной зоне Газы, жители Палестины начали возвращаться домой.

Движение ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должно освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября в полдень по местному времени (совпадает с московским).

