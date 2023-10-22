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Военная операция на Украине ,  
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Над Херсонской областью сбили три ракеты, летевшие в сторону Крыма

Сальдо: над Херсонской областью сбили три ракеты, летевшие в сторону Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракеты были сбиты над Геническим муниципальным округом между 16:45 и 17:30, уточнил глава региона Владимир Сальдо
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Над Геническим муниципальным округом Херсонской области были сбиты три ракеты, которые летели в сторону Крыма, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана», — написал он в телеграм-канале.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. Так, 7 октября силы ПВО в течение дня поразили над полуостровом две украинские ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованные в ударный вариант, заявляло Минобороны.

17 октября глава региона Сергей Аксенов говорил, что ночью на подлете к Крыму были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и сбиты восемь дронов.

На следующий день военное ведомство сообщило еще об одной попытке нанести удар по территории региона ракетой С-200 со стороны Украины.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Сальдо Херсонская область Крым ракеты
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