 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аксенов сообщил о восьми сбитых беспилотниках ВСУ на подлете к Крыму

Аксенов: восемь беспилотников ВСУ были сбиты на подлете к Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Восемь украинских беспилотников были подавлены и сбиты на подлете к Крыму в ночь на 17 октября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — подчеркнул он, призвав местных жителей соблюдать спокойствие.

Приграничные российские регионы, в том числе Крым, регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракетным обстрелам с начала спецоперации. Так, 3 октября в Крыму сбили противокорабельную ракету «Нептун».

Спустя несколько дней, 6 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки на полуостров с моря; в тот же день, по его словам, в 10 км от юго-западного побережья был сбит беспилотник.

Минобороны России 7 октября отчиталось о сбитой над Крымом украинской ракете, выпущенной из модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200.

Теги
Сергей Аксенов Крым беспилотники ВСУ
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о перехвате еще одной летевшей на Крым ракеты С-200
Политика
У побережья Крыма сбили дрон
Политика
В Крыму отразили атаку с моря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
Если не ведете работу с военнообязанными, рискуете получить штрафы Pro, 09:49
В Одесской области ночью прозвучали взрывы Политика, 09:48
Кадры прилета Путина в Китай Политика, 09:38
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:35
Аксенов сообщил о восьми сбитых беспилотниках ВСУ на подлете к Крыму Политика, 09:34
Ракова сообщила об открытии новой рентген-операционной в ГКБ им. Пирогова Город, 09:30
Шойгу заявил о привлечении мобилизационных мощностей к выпуску артиллерии Политика, 09:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Росреестр зафиксировал три рекорда на вторичном рынке жилья в Москве Недвижимость, 09:20
Девелоперы оказались в непростой ситуации. Что будет с их акциями Pro, 09:17
Армия Израиля нанесла удар по банку в секторе Газа Политика, 09:07
Почему надо бежать из компании, где «коллектив — большая дружная семья» Pro, 08:54
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 08:53
В Израиле вооружат еще 13 тыс. добровольцев Политика, 08:48
Бюджет до 2026 года рискует недополучить ₽335 млрд Финансы, 08:42