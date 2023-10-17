Аксенов: восемь беспилотников ВСУ были сбиты на подлете к Крыму

Аксенов сообщил о восьми сбитых беспилотниках ВСУ на подлете к Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Восемь украинских беспилотников были подавлены и сбиты на подлете к Крыму в ночь на 17 октября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», — подчеркнул он, призвав местных жителей соблюдать спокойствие.

Приграничные российские регионы, в том числе Крым, регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракетным обстрелам с начала спецоперации. Так, 3 октября в Крыму сбили противокорабельную ракету «Нептун».

Спустя несколько дней, 6 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки на полуостров с моря; в тот же день, по его словам, в 10 км от юго-западного побережья был сбит беспилотник.

Минобороны России 7 октября отчиталось о сбитой над Крымом украинской ракете, выпущенной из модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200.