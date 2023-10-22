 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа

Армия Израиля ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля хочет «войти в следующий этап войны на более выгодных условиях». Сроки наземной операции в секторе Газа пока не ясны
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные в рамках подготовки к следующей фазе боевых действий против палестинского исламистского движения ХАМАС, о котором было объявлено накануне, нарастят удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель армии обороны ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

«Мы должны войти в следующий этап войны на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары», — сказал он.

Начальник Генерального штаба армии Херци Ха-Леви сообщил в разговоре с командирами ЦАХАЛ, что военные продолжают готовить наземную операцию в секторе Газа. «Мы войдем в сектор Газа. Мы возьмемся за оперативную и профессиональную задачу по уничтожению боевиков и инфраструктуры ХАМАС», — сказал он (цитата по CNN), не приведя сроков.

Израиль обещает нарастить удары по сектору Газа на фоне начала поступления в регион гуманитарной помощи — первые грузовики прибыли туда 21 октября через КПП «Рафах» на границе с Египтом. В ООН ожидают, что вторая колонна может войти в регион в воскресенье, 22 октября. Как передает Times of Israel, перед пропуском в сектор Газа машины проверили, чтобы убедиться, что в состав груза входили «только вода, продукты питания и медицинское оборудование».

Израиль начал подготовку к наземной операции после нападения боевиков ХАМАС на юг страны 7 октября. По данным Bloomberg, влияние на планы страны оказывают США — в части необходимости ограничить потери среди мирного населения сектора Газа, а также в том, что будет после ее проведения. Ввиду этого операция может начаться позже и продлиться дольше. Как пишет агентство, давление на Израиль с призывом отложить наступление на сектор Газа оказывают и в Евросоюзе — там хотят выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при посредничестве Катара. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа удерживают 210 заложников.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
США попросили Израиль не наносить массированные удары по «Хезболле»
Политика
Израиль заявил о вступлении «Хезболлы» в войну и пригрозил расплатой
Политика
Дипломаты ЕС пожаловались на главу Еврокомиссии из-за поддержки Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем Политика, 03:16
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа Политика, 03:04
Развитые страны не согласовали создание фонда «потерь и ущерба» Политика, 02:34
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Кадыров назвал заслуживающей уважения речь Чимаева о Палестине Спорт, 02:17
Участники «саммита мира» пришли к согласию по доставке помощи в Газу Политика, 02:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В МИД Венесуэлы обвинили США в невыполнении обещаний Политика, 01:43
США попросили Израиль не наносить массированные удары по «Хезболле» Политика, 01:15
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 01:15
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке Политика, 01:10
Махачев назвал Волкановски «настоящим чемпионом» после победы в UFC Спорт, 00:46
Пять агентств ООН назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической Политика, 00:39
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33