ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа

Армия Израиля хочет «войти в следующий этап войны на более выгодных условиях». Сроки наземной операции в секторе Газа пока не ясны

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Израильские военные в рамках подготовки к следующей фазе боевых действий против палестинского исламистского движения ХАМАС, о котором было объявлено накануне, нарастят удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель армии обороны ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

«Мы должны войти в следующий этап войны на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары», — сказал он.

Начальник Генерального штаба армии Херци Ха-Леви сообщил в разговоре с командирами ЦАХАЛ, что военные продолжают готовить наземную операцию в секторе Газа. «Мы войдем в сектор Газа. Мы возьмемся за оперативную и профессиональную задачу по уничтожению боевиков и инфраструктуры ХАМАС», — сказал он (цитата по CNN), не приведя сроков.

Израиль обещает нарастить удары по сектору Газа на фоне начала поступления в регион гуманитарной помощи — первые грузовики прибыли туда 21 октября через КПП «Рафах» на границе с Египтом. В ООН ожидают, что вторая колонна может войти в регион в воскресенье, 22 октября. Как передает Times of Israel, перед пропуском в сектор Газа машины проверили, чтобы убедиться, что в состав груза входили «только вода, продукты питания и медицинское оборудование».

Израиль начал подготовку к наземной операции после нападения боевиков ХАМАС на юг страны 7 октября. По данным Bloomberg, влияние на планы страны оказывают США — в части необходимости ограничить потери среди мирного населения сектора Газа, а также в том, что будет после ее проведения. Ввиду этого операция может начаться позже и продлиться дольше. Как пишет агентство, давление на Израиль с призывом отложить наступление на сектор Газа оказывают и в Евросоюзе — там хотят выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при посредничестве Катара. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа удерживают 210 заложников.