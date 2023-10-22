Участники «саммита мира» пришли к согласию по доставке помощи в Газу

На саммите в Каире с участием представителей более 30 стран не приняли итогового заявления, но участники достигли соглашения по вопросу доставки гумпомощи в сектор Газа. Первые грузовики прибыли в регион накануне

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Участники саммита в Каире, посвященном поиску путей урегулирования военного конфликта между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил представитель президента Египта Ахмед Фахми, передает Sky News Arabiya.

«Есть соглашение о конкретном механизме, который будет использоваться в отношении доставки гумпомощи», — сказал он.

«Одной из наиболее важных причин проведения саммита является принятие немедленных мер», — заявил Фахми. Он заявил, что в секторе Газа разворачивается гуманитарный кризис, а его жители нуждаются в помощи: «Есть общий консенсус по этому вопросу».

Что касается разногласий между участниками саммита, они касались в том числе вопросов прекращения боев. Ряд стран настаивали на осуждении только одной стороны, другие считают, что о прекращении огня сейчас говорить не приходится», — сказал представитель президента.

Саммит в Каире, в котором участвовали представители более 30 стран, завершился без итогового заявления.

Днем 21 октября на территорию эксклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью. «Рафах» был единственным оставшимся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке пунктом для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда продуктов питания. С 7 октября его несколько раз закрывали на фоне обстрелов, передавали Al Jazeera и другие СМИ. Reuters со ссылкой на источники писал, что Египет обсуждал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через свою границу, но отказался открыть коридор для беженцев. Власти Египта при этом заявляли, что КПП открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал Reuters, что вторая колонна грузовиков с помощью может войти на территорию сектора Газа в воскресенье, 22 октября.

По данным организации, в секторе Газа остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек. В ООН подчеркнули, что почти половина населения региона — это дети.

В Израиле при этом считают, что гуманитарного кризиса в секторе Газа нет, передает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя служб безопасности страны. По его словам, в эксклаве нет дефицита воды, запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на несколько недель. Собеседник издания сказал, что ХАМАС пытается помешать людям эвакуироваться на юг, к чему призывала израильская сторона. 7 октября ХАМАС напал на Израиль, ЦАХАЛ в ответ начал наносить удары по сектору Газа.