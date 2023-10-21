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Палестино-израильский конфликт ,  
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Саммит 30 стран по конфликту Израиля и ХАМАС начался в Каире

Встреча представителей 30 стран по конфликту Израиля и ХАМАС началась в Каире
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Kira Hofmann / PHOTOTHEK / Global Look Press
Фото: Kira Hofmann / PHOTOTHEK / Global Look Press

В столице Египта Каире начался саммит с участием представителей более чем 30 стран по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, который ведет трансляцию мероприятия.

На встрече присутствуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла II, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани и другие представители ближневосточных стран.

Также на саммит приглашены премьер-министры Италии (Джорджа Мелони), Испании (Педро Санчес) и Греции (Кириакос Мицотакис), главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна, глава евродипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек ООН Антониу Гутерриш.

По информации Reuters, представитель Израиля на мероприятие не приглашен.

Россию на саммите представляет спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

Саммит проводится по инициативе президента Египта. Ас-Сиси подчеркивал, что намерен обсудить с мировыми лидерами эскалацию в секторе Газа и попытаться «остановить израильскую агрессию против палестинского гражданского населения».

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Теги
Каир Египет ХАМАС Израиль
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