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Консерваторы назвали дату назначения нового премьера Британии

Парламентский комитет: премьер Британии может быть выбран 28 октября и назначен 31 октября
Фото: Rob Pinney / Getty Images
Фото: Rob Pinney / Getty Images

Выборы нового премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс могут завершиться к 28 октября, сообщил глава «Комитета 1922 года» (так называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию) Грэм Брейди, передает The Guardian.

«Я разговаривал с председателем [Консервативной] партии Джейком Берри, и он подтвердил, что можно будет провести голосование и завершить процесс к пятнице, 28 октября», — сказал он. Брейди добавил, что новый премьер должен быть назначен до представления среднесрочного финансового плана Соединенного Королевства 31 октября.

20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку с должности премьера и лидера консерваторов, пробыв на этом посту 45 дней. Она признала ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана Консервативной партией». Трасс оповестила об этом решении короля Карла III.

Вопрос отставки премьера стали обсуждать после того, как она уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, который на посту главы Минфина представил в парламенте план поддержки экономики Великобритании, предусматривающий масштабное снижение налогов, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги страны. Новым министром финансов стал Джереми Хант, а Трасс отменила планируемое снижение налога на прибыль для бизнеса.

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Издание inews (приложение к газете The Independent) называет среди вероятных кандидатов на должность премьер-министра министра обороны Бена Уоллеса и бывшего министра финансов Риши Сунака.

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