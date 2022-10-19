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Власти сообщили об отключении света в Кривом Роге и Криворожском районе

Глава администрации Вилкул сообщил об отключении света в Кривом Роге и Криворожском районе
В Криворожском районе из-за обстрела был разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул

В Криворожском районе в результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Без электричества остались «многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге».

Утром власти собираются организовать подвоз возы.

Накануне после 22:00 Вилкул сообщил, что в городе повторно объявлена воздушная тревога.

На Украине с 10 октября неоднократно объявляли воздушную тревогу. Власти городов и областей сообщали о взрывах и повреждении энергетической и другой инфраструктуры, а также о перебоях с электричеством и водой.

В российском Минобороны заявляли, что удары наносятся «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Они стали ответом России на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором та обвинила Украину.

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14 октября президент Владимир Путин пояснял, что российские военные собирались нанести удары по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — говорил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с 10 октября на Украине было разрушено 30% электростанций.

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Теги
Елена Чернышова
Кривой Рог Военная операция на Украине
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