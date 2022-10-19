Глава администрации Вилкул сообщил об отключении света в Кривом Роге и Криворожском районе

Власти сообщили об отключении света в Кривом Роге и Криворожском районе

В Криворожском районе из-за обстрела был разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул

В Криворожском районе в результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Без электричества остались «многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге».

Утром власти собираются организовать подвоз возы.

Накануне после 22:00 Вилкул сообщил, что в городе повторно объявлена воздушная тревога.

На Украине с 10 октября неоднократно объявляли воздушную тревогу. Власти городов и областей сообщали о взрывах и повреждении энергетической и другой инфраструктуры, а также о перебоях с электричеством и водой.

В российском Минобороны заявляли, что удары наносятся «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования» по «объектам военного управления и энергетической системы Украины». Они стали ответом России на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором та обвинила Украину.

14 октября президент Владимир Путин пояснял, что российские военные собирались нанести удары по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — говорил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с 10 октября на Украине было разрушено 30% электростанций.