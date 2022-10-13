Губернатор рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ Белгорода

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Депутат Госдумы предложил создать ведомство для продажи пиратских фильмов Технологии и медиа, 16:53
В Крыму решили не вводить в школах удаленку из-за звонков о минировании Общество, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
ЦБ допустил возможность продления торгов акциями Meta Инвестиции, 16:43
В «Авито» сообщили о росте спроса на услуги по ремонту на 25% за квартал Недвижимость, 16:42
Власти Херсонской области исключили эвакуацию после обращения Сальдо Политика, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ по Белгороду никто не пострадал Политика, 16:29
Курский губернатор заявил об обстреле приграничных сел со стороны Украины Политика, 16:23
Какие уловки помогут сделать привычные блюда более вкусными Pro, 16:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 16:22
Акции «Лензолота» взлетели на 40% после рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:20
Путин проведет пресс-конференцию в Астане Политика, 16:19
Цены на сырьевые активы упали на фоне данных по инфляции в США Инвестиции, 16:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ Белгорода

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При попадании ракеты в жилой дом в Белгороде пострадавших нет. Дом серьезно не пострадал, разрушен только самый верхний технический этаж, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», — сообщил он.

Часть жителей пострадавшего дома временно выехали к родственникам. Тем, у кого такой возможности нет, поможет администрация, сообщил Гладков.

Video

Как сообщал мэр Белгорода Антон Иванов, примерно в 12:40 после работы ПВО в небе над Белгородом на здание на улице Губкина «упал неопознанный объект». Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32, добавил он. Как заявил Гладков, Белгород обстреляли ВСУ.

Фото:belgorod1 / VK Фото:belinter / VK Фото:belinter / VK Фото:belgorod1 / VK Фото:belinter / VK Фото:belinter / VK
 

Накануне в Белгороде также работали системы ПВО, в оперштабе областного правительства сообщали о незначительных повреждениях автомобилей и электропроводов при падении осколков. По словам мэра, осколки обнаружили на 15 улицах.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Brendan McDermid / Reuters С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая
Статьи
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Теги
Белгород ПВО обстрел
Материалы по теме
Кадры поврежденной после обстрела многоэтажки в Белгороде
Общество
В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка
Общество
В Белгороде сработала ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter