Губернатор рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ Белгорода

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При попадании ракеты в жилой дом в Белгороде пострадавших нет. Дом серьезно не пострадал, разрушен только самый верхний технический этаж, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», — сообщил он.

Часть жителей пострадавшего дома временно выехали к родственникам. Тем, у кого такой возможности нет, поможет администрация, сообщил Гладков.

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Как сообщал мэр Белгорода Антон Иванов, примерно в 12:40 после работы ПВО в небе над Белгородом на здание на улице Губкина «упал неопознанный объект». Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32, добавил он. Как заявил Гладков, Белгород обстреляли ВСУ.

Накануне в Белгороде также работали системы ПВО, в оперштабе областного правительства сообщали о незначительных повреждениях автомобилей и электропроводов при падении осколков. По словам мэра, осколки обнаружили на 15 улицах.