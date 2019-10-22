Путин и Эрдоган не обсуждали в Сочи поставку новейших истребителей Су

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали поставки в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

Шугаев отметил, что консультации о поставках ведутся. Он также сообщил, что турецкая сторона активно изучает этот вопрос. По словам Шугаева, «Су-35 — это то, что сегодня можно приобрести» и на него уже есть контракт, а Су-57 может быть вторым этапом.

Турецкий президент интересовался возможностью приобрести новейший истребитель пятого поколения на авиасалоне МАКС в Жуковском, который проходил в конце августа этого года. О возможности продажи Турции многоцелевых истребителей Су-35 при наличии желания их купить заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

С февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боях в Сирии, а в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о заключении госконтракта на покупку 76 истребителей. Самолеты должны быть поставлены в российскую армию до 2028 года. Покупкой Су-57 также интересовалась Мьянма.