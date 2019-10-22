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Дело клана Арашуковых ,  
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В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора
В родовом ауле клана Арашуковых Хабезе прошли новые обыски и задержания по делу об организованном преступном сообществе. Задержаны несколько человек, включая нескольких родственников экс-сенатора от КЧР
Рауф Арашуков (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В Хабезе, родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, прошли обыски, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования, и собеседник, близкий к властям Карачаево-Черкесии.

По словам источников, следственные мероприятия провел во вторник центральный аппарат СК в рамках уголовных дел против Арашуковых. В результате оперативники задержали несколько человек.

Информацию об обысках РБК подтвердили адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк и адвокат его сына Рауфа Арашукова Анна Ставицкая.

«Насколько мне известно, задержаны несколько человек, в том числе Беслан Арашуков — троюродный племянник Рауля, четвероюродный брат Рауфа. Он не имел никакого отношения к «Газпрому», единственная его вина в том, что он родственник», — заявил РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его мнению, следственные действия проводятся «с целью давления на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику».

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Ранее Беслан Арашуков руководил компанией «Ставрополькартон», расположенной в Карачаево-Черкесии. «В последнее время, насколько мне известно, он ничем не занимался. Он руководил какое-то время компанией, которая занималась производством картонных коробок, но этот бизнес не пошел, они потом перепрофилировались на сдачу помещений в аренду», — рассказал Постанюк. По его словам, Беслана Арашукова многие считали сыном Рауля из-за внешнего сходства, которым Беслан «очень дорожил». «Для Рауля это будет очень тяжелый удар. Это один из любимых племянников, возможно, самый любимый», — сказал адвокат.

Постанюк подчеркнул, что «Ставрополькартон» «не имел ни малейшего отношения к газу, кроме того что был его потребителем».

Кроме того, по словам адвоката, задержан двоюродный брат жены Рауля Арашукова. Всего, по его информации, были задержаны четыре человека.

Официальной информации о следственных действиях пока нет. Представитель управления СК по КЧР сказал РБК, что республиканское отделение не занимается этим делом и «все обыски проводит Москва». РБК направил запрос официальному представителю Следственного комитета.

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Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Арашуков вину в убийствах отрицает.

Отец экс-сенатора Рауль Арашуков также был задержан 30 января. По версии следствия, он создал преступную группировку и причастен к хищениям у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб.

Авторы: Елизавета Антонова, Маргарита Алехина
Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Карачаево-Черкесия, обыски, задержания, КЧР
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