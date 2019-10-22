В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора

В родовом ауле клана Арашуковых Хабезе прошли новые обыски и задержания по делу об организованном преступном сообществе. Задержаны несколько человек, включая нескольких родственников экс-сенатора от КЧР

Рауф Арашуков (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В Хабезе, родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, прошли обыски, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования, и собеседник, близкий к властям Карачаево-Черкесии.

По словам источников, следственные мероприятия провел во вторник центральный аппарат СК в рамках уголовных дел против Арашуковых. В результате оперативники задержали несколько человек.

Информацию об обысках РБК подтвердили адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк и адвокат его сына Рауфа Арашукова Анна Ставицкая.

«Насколько мне известно, задержаны несколько человек, в том числе Беслан Арашуков — троюродный племянник Рауля, четвероюродный брат Рауфа. Он не имел никакого отношения к «Газпрому», единственная его вина в том, что он родственник», — заявил РБК адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его мнению, следственные действия проводятся «с целью давления на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику».