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Дело клана Арашуковых ,  
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Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Обвиняемый в убийствах экс-сенатор Рауф Арашуков рассказал об «инициаторах» его уголовного дела и объяснил появление фотографий главы СКР в отеле его семьи. Названный одним из заказчиков дела Эдуард Дерев пообещал подать в суд
Рауф Арашуков (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Обвиняемый в заказных убийствах бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков во время суда по вопросу о продлении ему срока содержания под стражей рассказал свою версию появления уголовного дела против него (текст его показаний в Басманном суде Москвы РБК предоставила защита Арашукова). Согласно его заявлению уголовное преследование семьи Арашуковых осуществлялось по инициативе Казимира Боташева, финансовую поддержку при этом оказывала семья Деревых. Все это Арашуков, по его словам, узнал от своих друзей, у которых были общие знакомые с Эдуардом Деревым — сыном обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

Версия Арашукова

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.

По словам Арашукова, Боташев якобы был возмущен проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год, вошедшего тогда в МВД республики. Бывший сенатор утверждает, что Боташев расценил возникновение этого дела как попытку помешать ему возглавить республику (в 2016 году как раз проходили выборы главы КЧР) и высказал свое возмущение при личной встрече. «Боташев сказал, что теперь у него руки развязаны и он сделает все, чтобы меня уничтожить», — утверждал в суде Арашуков.

В 2018 году, рассказал он, полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе стал давний знакомый Боташева по службе — Александр Матовников, поддержкой которого, по словам экс-сенатора, Боташев также заручился. Арашуков утверждает, что за доведение негативной информации о семье Арашуковых лично до президента России Боташев заплатил Матовникову $5 млн, полученных от семьи Дерева.

Эдуард Дерев в разговоре с РБК назвал слова Арашукова «полным бредом» и заявил, что готовит в отношении него иск о клевете. «Я считаю, что это деструктивное поведение. Своими заявлениями он пытается уйти от уголовной ответственности и увести внимание следствия от своего преступления», — подчеркнул Дерев.

РБК направил запрос в пресс-службы полпредства в СКФО, СКР и Росгвардию.

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Фото Бастрыкина

Бывший сенатор рассказал также, как, по его данным, в СМИ появилась фотосъемка отдыха главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отеле Арашуковых «Адиюх Пэлас». «Боташев, по наводке [руководителя Главного следственного управления Эдуарда] Кабурнеева, который заранее просчитал негативную реакцию [Александра] Бастрыкина, заказал в СМИ серию статей о том, что Бастрыкин приехал к нам в гости, что он является другом нашей семьи и поэтому уголовные дела по убийствам Шебзухова и Жукова, которые якобы были совершены по моему указанию, не продвигались», — заявил суду Арашуков.

По мнению Арашукова, после этих публикаций главе Следственного комитета «уже было опасно вникать» в обоснованность доказательств по его делу из-за обвинений в связях с семьей бывшего сенатора. По утверждению арестованного экс-сенатора, Бастрыкин приезжал в КЧР на отдых не по его приглашению — впервые лично они увиделись во время задержания Арашукова в Совете Федерации: «Глава СК, так же как и многие другие люди, приехал на отдых в КЧР с семьей. Они остановились в курортном СПА-отеле «Адиюх Пэлас», проживание в котором на тот момент мог любой человек забронировать через «Букинг».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее объясняла, что летом 2018 года Бастрыкин вместе с семьей останавливался на отдых в гостинице «Адиюх Пэлас». По ее словам, за проведенные в отеле два дня глава СК заплатил из собственных средств. «Об этой поездке председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в Сети интернет фотографии председателя СК России Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России», — пояснила Петренко.

В чем обвиняют Рауфа и Рауля Арашуковых

Сенатора Рауфа Арашукова задержали в здании верхней палаты Федерального собрания 30 января 2019 года, его обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.

Вину в убийствах Жукова и Шебзухова Арашуков отрицает. По его словам, в случае с Жуковым все дело построено на показаниях его давнего оппонента Дерева и предполагаемого исполнителя, ранее оправданного судом по обвинению в этом убийстве; что же касается Шебзухова, то исполнители дают показания, что им ставилась задача напугать, а не убить погибшего.

Отец экс-сенатора Рауль Арашуков также был задержан 30 января, следствие считает, что он создал преступную группировку и причастен к хищениям у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб.

Фактор Боташева

Ранее РБК со ссылкой на несколько источников в руководстве КЧР сообщал, что у семьи Арашуковых был конфликт с Боташевым, у которого на контроле находилось оперативное сопровождение по делам об убийстве Жукова и Шебзухова. Кроме того, в республиканское МВД поступило большое количество жалоб от жителей, у которых отняли бизнес, недвижимость и которые попали под давление семьи Арашуковых, объясняли источники РБК. Возбуждение прошлым летом уголовного дела в отношении начальника тыла МВД по КЧР Мухтара Пхешхова, считавшегося правой рукой Боташева, усугубило конфликт, утверждали собеседники РБК в правоохранительных органах.

После отставки с поста республиканского министра Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии, получив должность заместителя начальника главного штаба федеральных войск ведомства. Именно он обратился к новому полпреду в СКФО Александру Матовникову с предложением обратить внимание на деяния Арашуковых, утверждал собеседник РБК в центральном аппарате МВД. В полпредстве, по его словам, уже был большой объем материалов на эту семью. Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали их начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал президенту, продолжает источник.

Факт передачи докладной записки Матовникова Владимиру Путину подтверждали собеседник РБК, знакомый с расследованием, и источник, который видел документ. По словам последнего, записка была датирована 24 сентября 2018 года.

Авторы: Максим Солопов, Елизавета Антонова
Теги: ГСУ СКР, Александр Бастрыкин, Рауф Арашуков
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