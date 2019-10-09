Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Эдуард Дерев в разговоре с РБК назвал слова Арашукова «полным бредом» и заявил, что готовит в отношении него иск о клевете. «Я считаю, что это деструктивное поведение. Своими заявлениями он пытается уйти от уголовной ответственности и увести внимание следствия от своего преступления», — подчеркнул Дерев.

РБК направил запрос в пресс-службы полпредства в СКФО, СКР и Росгвардию.

Фото Бастрыкина

Бывший сенатор рассказал также, как, по его данным, в СМИ появилась фотосъемка отдыха главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отеле Арашуковых «Адиюх Пэлас». «Боташев, по наводке [руководителя Главного следственного управления Эдуарда] Кабурнеева, который заранее просчитал негативную реакцию [Александра] Бастрыкина, заказал в СМИ серию статей о том, что Бастрыкин приехал к нам в гости, что он является другом нашей семьи и поэтому уголовные дела по убийствам Шебзухова и Жукова, которые якобы были совершены по моему указанию, не продвигались», — заявил суду Арашуков.

По мнению Арашукова, после этих публикаций главе Следственного комитета «уже было опасно вникать» в обоснованность доказательств по его делу из-за обвинений в связях с семьей бывшего сенатора. По утверждению арестованного экс-сенатора, Бастрыкин приезжал в КЧР на отдых не по его приглашению — впервые лично они увиделись во время задержания Арашукова в Совете Федерации: «Глава СК, так же как и многие другие люди, приехал на отдых в КЧР с семьей. Они остановились в курортном СПА-отеле «Адиюх Пэлас», проживание в котором на тот момент мог любой человек забронировать через «Букинг».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее объясняла, что летом 2018 года Бастрыкин вместе с семьей останавливался на отдых в гостинице «Адиюх Пэлас». По ее словам, за проведенные в отеле два дня глава СК заплатил из собственных средств. «Об этой поездке председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в Сети интернет фотографии председателя СК России Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России», — пояснила Петренко.

В чем обвиняют Рауфа и Рауля Арашуковых Сенатора Рауфа Арашукова задержали в здании верхней палаты Федерального собрания 30 января 2019 года, его обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Вину в убийствах Жукова и Шебзухова Арашуков отрицает. По его словам, в случае с Жуковым все дело построено на показаниях его давнего оппонента Дерева и предполагаемого исполнителя, ранее оправданного судом по обвинению в этом убийстве; что же касается Шебзухова, то исполнители дают показания, что им ставилась задача напугать, а не убить погибшего. Отец экс-сенатора Рауль Арашуков также был задержан 30 января, следствие считает, что он создал преступную группировку и причастен к хищениям у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб.

Фактор Боташева

Ранее РБК со ссылкой на несколько источников в руководстве КЧР сообщал, что у семьи Арашуковых был конфликт с Боташевым, у которого на контроле находилось оперативное сопровождение по делам об убийстве Жукова и Шебзухова. Кроме того, в республиканское МВД поступило большое количество жалоб от жителей, у которых отняли бизнес, недвижимость и которые попали под давление семьи Арашуковых, объясняли источники РБК. Возбуждение прошлым летом уголовного дела в отношении начальника тыла МВД по КЧР Мухтара Пхешхова, считавшегося правой рукой Боташева, усугубило конфликт, утверждали собеседники РБК в правоохранительных органах.

После отставки с поста республиканского министра Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии, получив должность заместителя начальника главного штаба федеральных войск ведомства. Именно он обратился к новому полпреду в СКФО Александру Матовникову с предложением обратить внимание на деяния Арашуковых, утверждал собеседник РБК в центральном аппарате МВД. В полпредстве, по его словам, уже был большой объем материалов на эту семью. Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали их начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал президенту, продолжает источник.

Факт передачи докладной записки Матовникова Владимиру Путину подтверждали собеседник РБК, знакомый с расследованием, и источник, который видел документ. По словам последнего, записка была датирована 24 сентября 2018 года.