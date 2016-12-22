Саудовский принц принес соболезнования сыну убитого журналиста

С Салехом Хашкаджи он связался по телефону. Родственник публициста в ответ выразил ему свою благодарность. Ранее о том, что убийство журналиста не согласовывалось и не было связано с принцем, заявил глава МИД Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позвонил сыну убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи Салеху и выразил ему свои соболезнования в связи со случившимся. Об этом сообщает официальное информагентство Саудовской Аравии (SPA).

«Его Королевское Высочество наследный принц, вице-президент Совета министров и министр обороны [страны] позвонил Салеху Хашкаджи и выразил ему и его семье свои соболезнования по поводу смерти Джамаля Хашкаджи», — говорится в сообщении. Родственник погибшего публициста, по данным агентства, ответил Аль Сауду «искренней благодарностью» за его соболезнования. Остальных деталей разговора SPA не приводит.​

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