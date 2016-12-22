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Эрдоган и Трамп обсудили дело саудовского журналиста
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Эрдоган и Трамп обсудили дело саудовского журналиста
Политика, 00:56
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Эрдоган и Трамп обсудили дело саудовского журналиста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили дело погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает агентство Anadolu. Лидеры двух стран договорились, что необходимо выяснить все обстоятельства инцидента.

Писавший для газеты The Washington Post и критиковавший действия саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. В последний раз он выходил на связь из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, откуда должен был забрать документы для свадьбы.

Генпрокуратура Саудовской Аравии официально признала смерть Хашкаджи 20 октября. По данным прокуроров, причиной гибели журналиста стал конфликт, возникший в стенах консульства. По делу о смерти Хашкаджи были задержаны 18 человек.

Власти Франции, Германии и Британии в совместном заявлении осудили действия Саудовской Аравии после гибели Хашкаджи. Стороны обвинили Эр-Рияд в том, что он предоставил мало данных по делу Хашкаджи. В Министерстве финансов США заявили, что придерживаются аналогичного мнения, но американский президент Дональд Трамп отмечал, что верит властям королевства. Трамп также пообещал обсудить инцидент с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Дональд Трамп , Саудовская Аравия , журналист , Убийство
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