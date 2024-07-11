Французы сочли свою страну «неуправляемой» после парламентских выборов

Опрос показал, что 74% французов считают страну неуправляемой после выборов, в которых победили левые, но с небольшим отрывом от сторонников Макрона и правых. Многие посчитали, что роспуск парламента был неверным решением

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После парламентских выборов во Франции, где победили левые с небольшим отрывом от сторонников президента Эмманюэля Макрона, сложилась ситуация, в которой республика оказалась «неуправляемой», так посчитали три четверти респондентов опроса местной исследовательской компании Elabe.

«Глядя на результаты выборов в законодательные органы и состав новой Национальной ассамблеи, 74% французов считают, что страна неуправляема, по сравнению с 25%, что она управляема», — сообщили аналитики.

Почти столько же граждан оказались неудовлетворены результатами выборов: 32% недовольны совсем, 39% — частично; скорее удовлетворены 25% и только 4% удовлетворены полностью.

Большинство опрошенных также сочли неправильным решение Макрона о роспуске французского парламента на фоне результатов выборов в Европарламент (65%). 34% назвали это хорошим решением.

Макрон объявил о проведении досрочных парламентских выборов во Франции, после того как ультраправое «Национальное объединение» пришло первым на выборах в Европарламент. Голосование прошло в два тура. По результатам второго коалиция левых «Новый народный фронт», куда входит партия «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, получила 182 места; президентская коалиция «Вместе!» — 168 мест; правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Всего в парламенте 577 мест, остальные распределились между представителями других партий, в том числе тоже левого и правого уклона, и независимыми кандидатами.

Несмотря на победу левых, большинство опрошенных высказались за то, чтобы премьер-министром остался сторонник Макрона Габриэль Атталь (38%). 35% выступили за кандидатуру французов хотят, чтобы Габриэль Атталь стал премьер-министром, 35% выступили за кандадутуру правого Жордана Барделлы. Среди левых лидирует Рафаэль Глюксманн (31%), за ним идут Франсуа Рюффен (26%) и Оливье Фор (24%).

Атталь, занимающий пост премьера с января, после объявления результатов выборов объявил, что уйдет в отставку, но Макрон ее не принял.

Bloomberg отмечает, что в опросе приняли участие 1002 француза.