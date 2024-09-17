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Парламент одобрил рассмотрение инициативы левых по импичменту Макрона

Парламент одобрил начало рассмотрение инициативы левых по импичменту Макрона
Инициатива левых прошла первый этап рассмотрения по импичменту Макрона в парламенте — одобрение бюро нижней палаты. Однако предложение поддерживают далеко не все левые, центристы и правые тоже выступают против
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Бюро Национального собрания Франции одобрило на первом этапе начало рассмотрения процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона. С инициативой выступила левая партия «Непокоренная Франция» (LFI). О решении бюро сообщила в Х глава фракции LFI и «Нового народного фронта» (NFP) в парламенте Матильда Пано.

«Бюро Национального собрания только что большинством голосов проголосовало за приемлемость резолюции об инициировании отставки президента республики. Это беспрецедентное событие в истории Пятой Республики», — написала она.

Одним из поводов для инициативы стало то, что Макрон не стал назначать Люси Касте, кандидата от NFP, одержавшей победу на парламентских выборах, на пост премьер-министра.

Как уточняет Le Parisien, таким образом, инициатива прошла первый этап рассмотрения, далее ее будет изучать комитет по законодательству. Если он одобрит продвижение идеи, ее включат в повестку дня для парламентариев. Она будет поддержана только в том случае, если за нее проголосуют две трети членов Собрания и Сената (это нижняя и верхняя палаты парламента). Затем обе палаты будут рассматривать предложение на внеочередной сессии Высокого суда, и если в ходе него инициативу поддержат две трети членов, то есть 617 парламентариев из 925, то импичмент объявят в течение месяца.

Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
Политика
Эмманюэль Макрон

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с РБК отметил, что при рассмотрении этой инициативы левые не являются каким-то единым блоком, несмотря на то, что объединены в рамках Нового народного фронта.

«Они могут рассориться из-за внутренних противоречий, все-таки это целый пул разных политических движений, которые не всегда солидарны между собой. Очевидно, что президент Макрон в этой ситуации будет давить на раскол этого блока. Так что очень важный параметр в этой ситуации — насколько левые сохранят единство в этой инициативе», — уверен эксперт.

Le Parisien также указывает на отсутствие единства среди левых по поводу импичмента и отмечает, что у центристов и правых мало причин поддерживать инициативу.

«За всю историю Пятой республики еще ни одного президента по процедуре импичмента не удавалось отстранить от власти. Для Франции это достаточно экстраординарная ситуация, и поэтому у меня нет уверенности, что эта инициатива левых возымеет успех», — добавил Тимофеев.

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Эмманюэль Макрон Франция импичмент
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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