Парламент одобрил рассмотрение инициативы левых по импичменту Макрона
Бюро Национального собрания Франции одобрило на первом этапе начало рассмотрения процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона. С инициативой выступила левая партия «Непокоренная Франция» (LFI). О решении бюро сообщила в Х глава фракции LFI и «Нового народного фронта» (NFP) в парламенте Матильда Пано.
«Бюро Национального собрания только что большинством голосов проголосовало за приемлемость резолюции об инициировании отставки президента республики. Это беспрецедентное событие в истории Пятой Республики», — написала она.
Одним из поводов для инициативы стало то, что Макрон не стал назначать Люси Касте, кандидата от NFP, одержавшей победу на парламентских выборах, на пост премьер-министра.
Как уточняет Le Parisien, таким образом, инициатива прошла первый этап рассмотрения, далее ее будет изучать комитет по законодательству. Если он одобрит продвижение идеи, ее включат в повестку дня для парламентариев. Она будет поддержана только в том случае, если за нее проголосуют две трети членов Собрания и Сената (это нижняя и верхняя палаты парламента). Затем обе палаты будут рассматривать предложение на внеочередной сессии Высокого суда, и если в ходе него инициативу поддержат две трети членов, то есть 617 парламентариев из 925, то импичмент объявят в течение месяца.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с РБК отметил, что при рассмотрении этой инициативы левые не являются каким-то единым блоком, несмотря на то, что объединены в рамках Нового народного фронта.
«Они могут рассориться из-за внутренних противоречий, все-таки это целый пул разных политических движений, которые не всегда солидарны между собой. Очевидно, что президент Макрон в этой ситуации будет давить на раскол этого блока. Так что очень важный параметр в этой ситуации — насколько левые сохранят единство в этой инициативе», — уверен эксперт.
Le Parisien также указывает на отсутствие единства среди левых по поводу импичмента и отмечает, что у центристов и правых мало причин поддерживать инициативу.
«За всю историю Пятой республики еще ни одного президента по процедуре импичмента не удавалось отстранить от власти. Для Франции это достаточно экстраординарная ситуация, и поэтому у меня нет уверенности, что эта инициатива левых возымеет успех», — добавил Тимофеев.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов