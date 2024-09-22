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В ЕС заявили, что «отстают от россиян» по запасам боеприпасов

Еврокомиссар призвал страны ЕС установить минимальный объем запасов боеприпасов
Страны ЕС договорились увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год, но этого недостаточно, считает кандидат на пост еврокомиссара по обороне. Он предложил установить минимальный объем запасов на складах
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Евросоюзу необходимо установить минимальный объем запасов боеприпасов и другого вооружения, которое будет храниться на складах стран — участниц блока, заявил Financial Times бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу.

В марте Еврокомиссия выделила €500 млн на увеличение мощности выпуска боеприпасов до 2 млн в год к концу 2025 года. По словам Кубилюса, это лучше, чем лимит в 300 тыс. в год, действовавший до начала военного конфликта России и Украины, но все равно недостаточно. «Если я не ошибаюсь, мы все еще отстаем от россиян», — сказал он. Российский президент Владимир Путин заявлял, что с февраля 2022 года выпуск боеприпасов в стране вырос в 14 раз. Sky News со ссылкой на исследование Bain & Company передавал, что в этом году Россия может выпустить 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн в США и Европе.

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«Почему у нас нет какого-то критерия для военной безопасности, для соответствия которому нужно было бы хранить на складах такое-то количество артиллерийских снарядов и, скажем, взрывчатых веществ?» — спросил Кубилюс. По мнению экс-премьера, это не только внесет вклад в безопасность стран — членов ЕС, но и создаст «постоянный спрос на производство». Он отметил, что сейчас у европейских предприятий оборонной промышленности нет стабильных долгосрочных контрактов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в ближайшие годы ЕС должен вложить в оборону €500 млрд, чтобы компенсировать падение военных расходов после окончания холодной войны. Она поручила Кубилюсу в течение ста дней после вступления в должность подготовить оборонную стратегию, которая будет включать формирование «небесного щита» ЕС и систему киберзащиты.

Кубилюс считает, что Евросоюз должен незамедлительно укрепить оборону, так как, по мнению глав Минобороны стран ЕС и НАТО, Россия «может быть готова к конфронтации» через шесть-восемь лет. В то же время он говорит, что не хочет, чтобы ЕС дублировал роль Североатлантического альянса.

Российские власти заявляли, что не имеют «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами альянса. Вместе с тем Путин предупреждал, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь России будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и потребует ответных мер.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Еврокомиссия оборона боеприпасы артиллерийский снаряд оборонная промышленность
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