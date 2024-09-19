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Военная операция на Украине ,  
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Reuters раскрыл схемы поставок боеприпасов из Индии на Украину

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Военная операция на Украине
Индия знает, что в ЕС закупают у нее артиллерийские снаряды и передают их Киеву через третьи страны, но не принимает мер, пишет Reuters. Индия опровергала поставки и придерживается нейтралитета
Солдаты индийской армии на учениях в Нью-Дели
Солдаты индийской армии на учениях в Нью-Дели (Фото: Anindito Mukherjee / Reuters)

Индия знает, что европейские страны закупают у местных оборонных компаний артиллерийские снаряды, которые впоследствии переправляют на Украину, сообщили Reuters представители предприятий, а также одиннадцать европейских и индийских чиновников.

По такой схеме боеприпасы на Украину поставляются уже более года, сообщили изданию собеседники. С их слов, Москва поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе на июльской встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с индийским коллегой.

Дели осведомлен о поставках, но не предпринимает никаких мер для их прекращения, сообщили Reuters индийский чиновник и источник, занимающий руководящую должность в оборонной промышленности. По информации первого, индийская сторона отслеживает ситуацию.

Два источника Reuters в индийском правительстве и два представителя оборонной промышленности сказали агентству, что в Индии выпустили лишь небольшое число боеприпасов, импортированных Украиной. Один из чиновников оценил их объем менее чем в 1% от общего количества оружия, ввезенного Киевом после начала полномасштабных боев. Какие именно боеприпасы были завезены в страну, неясно, отмечает агентство.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Испанский и индийский чиновники, а также бывший топ-менеджер индийской оборонной компании Yantra India, чьи боеприпасы использует Украина, рассказали Reuters, что из Индии на Украину их экспортировали в том числе Италия и Чехия.

Индия придерживается нейтральной позиции в вопросах, касающихся конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому урегулированию.

О закупках в Индии боеприпасов для Украины и последующей транспортировке их через третье государство ЕС ранее писала The Economic Times со ссылкой на источники. По ее информации, в январе индийские органы безопасности начали расследование по этому поводу.

МИД Индии опровергал отправку артиллерийских снарядов на Украину.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Москве подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Киеву, третьи страны становятся сторонами конфликта.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия Украина боеприпасы артиллерия Военная операция на Украине
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