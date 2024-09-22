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Война Израиля с ХАМАС ,  
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WP связала взрывы пейджеров в Ливане с одной из «красных кнопок» Израиля

WP: взорвав пейджеры в Ливане, Израиль использовал одну из «красных кнопок»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские спецслужбы на протяжении многих лет разрабатывали операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы», однако они были взорваны вне «всеобъемлющего плана», вероятно, из-за риска обнаружения взрывчатки в устройствах, пишет WP
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Тысячи пейджеров и других устройств связи, взорвавшихся в Ливане 17 и 18 сентября, являются частью планируемой на протяжении многих лет операцией израильских спецслужб, которую опрошенные The Washington Post (WP) эксперты назвали использованием «красной кнопки» — то есть потенциально разрушительным проникновением в систему противника, которое может оставаться бездействующим в течении месяцев или лет, прежде чем будет активировано.

Как отмечает WP, причина, по которой Израиль нажал одну из таких «красных кнопок», все еще не ясна. Вместе с тем некоторые из опрошенных экспертов полагают, что существовал реальный риск обнаружения миниатюрной взрывчатки в пейджерах «Хезболлы», поэтому она была приведена в действие. Тем не менее, пишет газета, обычно такие «красные кнопки» используют в качестве прелюдии к более широкому наступлению, «сея хаос в рамках подготовки к последующим военным операциям».

«Красная кнопка» — это концепция чего-то, что вы можете использовать, когда захотите или в чем-то нуждаетесь», — заявил WP бывший израильский чиновник, осведомленный об операции с пейджерами. Он подчеркнул, что взрывы пейджеров не были частью «всеобъемлющего плана», обычно предусматривающего использование «красной кнопки», однако израильские чиновники считают, что они оказали существенное влияние на дееспособность «Хезболлы».

Еще один источник газеты в израильской разведке сказал, что взрывы устройств связи стали кульминацией многолетних инвестиций в проникновение в коммуникационные, логистические и закупочные структуры «Хезболлы». Подробностей он не привел. Несколько западных чиновников в разговоре с WP не исключили, что работа по установке взрывчатки внутри пейджеров проводилась в Израиле, чтобы избежать рисков разоблачения или несчастного случая на иностранной территории.

Reuters узнал о раздаче пейджеров членам «Хезболлы» за часы до взрывов
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Фото:Ann Wang / Reuters

Массовые взрывы пейджеров, многие из которых принадлежали членам группировки «Хезболла», начались 17 сентября. В результате ранения различной степени тяжести получили свыше 4 тыс. человек, несколько десятков скончались. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Израиль создал как минимум три подставные фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки.

В каждое было вмонтировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г), его расположили рядом с батареей, также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Устройства были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

Израиль не брал ответственность за атаку. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил 19 сентября, что еврейское государство, устроив взрывы техники в Ливане, «перешло все красные линии», его действия равносильны объявлению войны.

WP связала взрывы пейджеров в Ливане с одной из «красных кнопок» Израиля
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ливан Хезболла пейджер взрывы спецслужбы
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