Российские военные нанесли удары по ВСУ на нескольких направлениях, а также пресекли несколько атак украинских сил, утверждает Минобороны

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Российские военные на купянском направлении нанесли поражение украинским силам, в результате чего те потеряли до 20 военных, два немецких танка Leopard и три автомобиля, говорится в сводке Минобороны.

Немецкие танки Leopard Киев начал получать от Германии и других стран в 2023 году. Запад обещал поставить ВСУ в общей сложности свыше 100 таких машин. Минобороны с начала минувшего лета в своих сводках неоднократно заявляло об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции.

На том же направлении уничтожены польская артиллерийская установка Krab, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», сообщает министерство.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавили в ведомстве.

В результате удара российских военных на херсонском направлении потери украинской стороны составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей и одна гаубица. На этом же направлении перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожены 15 беспилотников.

На запорожском направлении в результате удара по скоплению сил ВСУ и военной техники потери Украины составили до 20 военных, две бронированные машины и два автомобиля. На южнодонецком при ударе российской армии потери ВСУ составили до 110 военных, две бронированные машины и три пикапа, сообщает министерство.

На донецком и краснолиманском направлениях, следует из сводки, пресечены несколько атак ВСУ в Донецкой народной республике.

Российская военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года. С тех пор в состав России вошли четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В начале лета Киев объявил о начале контрнаступления. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оно идет сложно. Российский президент Владимир Путин в начале сентября назвал украинское контрнаступление провалом.