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Обладатели премии «Оскар» в 2023 году. Фоторепортаж

В США в 95-й раз вручили премии «Оскар». Фаворитом стал фильм «Всё, везде и сразу» — рекордсмен этого года по числу номинаций собрал и больше всего наград. «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Элвис» База Лурмана и «Фабельманы» Стивена Спилберга, также оказавшиеся в этом году в лидерах по числу номинаций, не унесли ни одной награды.

Кому достались премии — в фоторепортаже РБК.
Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

На фото — команда фильма «Всё, везде и сразу». На первом плане слева направо — режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. На втором плане слева направо: актеры Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Кван, Джеймс Хун, продюсер Джонатан Ванг, актрисы Мишель Йео и Стефани Сюй.

Научно-фантастическая комедия о мультивселенных «Всё, везде и сразу» стала триумфатором церемонии. Ее признали лучшим фильмом. Всего картина была заявлена в 11 номинациях и получила семь статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе «Фабельманами» Стивена Спилберга (эту ленту выдвинули в семи категориях, но не дали ни одну награду) и победителем Каннского фестиваля — «Треугольником печали» Рубена Эстлунда (тоже остался без наград на этом «Оскаре»)

Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Награда за лучшую женскую роль ушла Мишель Йео (за «Всё, везде и сразу»). Ее главной конкуренткой в номинации была Кейт Бланшетт с ролью в фильме «Тар»

Фото:Mike Coppola / Getty Images
Фото: Mike Coppola / Getty Images

Лучшая мужская роль — у Брендана Фрейзера за работу в фильме Даррена Аронофски «Кит». Это была первая номинация на «Оскар» для Фрейзера, вернувшегося на экраны после долгого перерыва

Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters
Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Кван. До «Всё, везде и сразу» актер не снимался в большом кино 20 лет
Фото:Mike Coppola / Getty Images
Фото: Mike Coppola / Getty Images

Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис (еще один «Оскар» у «Всё, везде и сразу»)

Фото:Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины» (на фото — режиссер и автор сценария Сара Полли). Экранизация одноименного романа Мириам Тоус также была среди претендентов на звание лучшего фильма

Фото:Rodin Eckenroth / Getty Images
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Награда за лучший анимационный фильм ушла «Пиноккио Гильермо дель Торо». В этом мультфильме действие сказки Карло Коллоди перенесено из XIX века во времена Бенито Муссолини. На фото слева направо: режиссеры Гильермо дель Торо и Марк Густафсон, продюсеры Гари Ангар и Александр Балкли

Фото:Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучший фильм на иностранном языке — «На Западном фронте без перемен». На фото — режиссер Эдвард Бергер. У этой экранизации Ремарка четыре награды (всего была представлена в девяти номинациях, в том числе претендовала на звание лучшего фильма)

Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Награду за лучший документальный фильм получил «Навальный». На фото — члены семьи Алексея Навального жена Юлия, дети Дарья и Захар и режиссер фильма Дэниел Роэр.

«Мой муж в тюрьме за то, что говорил правду», — заявила Юлия Навальная в выступлении на церемонии.

Фильм-биография был снят компаниями HBO Max и CNN Films, он рассказывает об оппозиционере, который уже почти два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020-го (когда он попал в больницу после отравления) по январь 2021 года. Фильм содержит фрагменты интервью с Навальным и его супругой. Премьера картины состоялась 25 января 2022 года на фестивале Sundance в США. 19 февраля текущего года лента получила премию BAFTA как лучшее документальное кино

Фото:Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters
Лучшая операторская работа — Джеймс Фрэнд («На Западном фронте без перемен»)
Фото:Arturo Holmes / Getty Images
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Премия за лучший звук ушла фильму «Топ Ган: Мэверик» — продолжению картины 1986 года. «Мэверик» был заявлен в шести номинациях. На фото слева направо — команда, работавшая над звуком в фильме: Марк Вейнгартен, Джеймс Мэтер, Аль Нельсон, Крис Бёрдон, Марк Тейлор

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

За лучшие визуальные эффекты киноакадемия отметила «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. На фото слева направо — команда, отвечавшая за эффекты и анимацию: Эрик Сейндон, Ричард Банехэм, Дэниел Барретт, Джо Леттери

Фото:Mike Coppola / Getty Images
Фото: Mike Coppola / Getty Images

Награду за лучший оригинальный саундтрек взял немецкий композитор Фолькер Бертельманн (он же Хаушка) за музыку к фильму «На Западном фронте без перемен»

Фото:Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучшая песня — Naatu Naatu для индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция». На фото слева направо — автор текста Чандрабоз и композитор М.М. Кеервани

Фото:Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Еще одна награда фильма «На Западном фронте без перемен» — за лучшую работу художника-постановщика. На фото — обладатели премии декоратор Эрнестин Хиппер и постановщик Кристиан Гольдбек

Фото:Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Художница по костюмам Рут Картер получила премию за костюмы для фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Фото:Arturo Holmes / Getty Images
Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Награду за фильм «Кит» получил не только исполнитель главной роли Брендан Фрейзер, но и команда, отвечавшая за его грим: слева направо — Джуди Чин, Эдриан Морот и Аннемари Брэдли

Фото:Rodin Eckenroth / Getty Images
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, крот, лис и конь». На фото — режиссер Чарли Маккизи и продюсер Мэттью Фройд

Фото:Emma McIntyre / Getty Images
Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Лучший короткометражный фильм — «Прощание по-ирландски». Слева направо — режиссеры и авторы сценария Том Беркли и Росс Уайт

Фото:Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images
Фото: Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. / Getty Images

Лучший документальный короткометражный фильм — «Заклинатели слонов». На фото — режиссер Картики Гонсалвес и продюсер Гунит Монга

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Широкова
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Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика
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