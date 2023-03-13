Обладатели премии «Оскар» в 2023 году. Фоторепортаж

На фото — команда фильма «Всё, везде и сразу». На первом плане слева направо — режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. На втором плане слева направо: актеры Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Кван, Джеймс Хун, продюсер Джонатан Ванг, актрисы Мишель Йео и Стефани Сюй.

Научно-фантастическая комедия о мультивселенных «Всё, везде и сразу» стала триумфатором церемонии. Ее признали лучшим фильмом. Всего картина была заявлена в 11 номинациях и получила семь статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

В главной номинации фильм соревновался с другими девятью картинами, в том числе «Фабельманами» Стивена Спилберга (эту ленту выдвинули в семи категориях, но не дали ни одну награду) и победителем Каннского фестиваля — «Треугольником печали» Рубена Эстлунда (тоже остался без наград на этом «Оскаре»)