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На нефтебазе в Туапсе ночью произошел пожар и взрывы
Администрация Туапсе сообщила о пожаре и «ночных хлопках» на нефтебазе
Ночью в хозяйственном строении на территории нефтебазы в Туапсе произошли пожар и взрывы, пострадавших нет, сообщила администрация города во «ВКонтакте».
«По поводу ночных хлопков <...>. Нефтяные резервуары не затронуты.
Разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.
По словам властей, возгорание локализовали на площади 200 кв. м, после чего полностью потушили. В тушении приняли участии 32 человека при помощи 11 единиц техники. Администрация подчеркнула, что «повода для беспокойства нет».
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