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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области сбили два беспилотника

Клычков: в Орловской области два БПЛА пытались атаковать энергетический комплекс
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Военная операция на Украине

Два беспилотника пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков, уточнив, что дроны обезвредили.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. «Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — отметил Клычков.

В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об атаке беспилотников на четыре региона России: Крым и Курскую, Белгородскую и Орловскую области. О последней в сообщении ведомства говорилось, что силы ПВО уничтожили один дрон.

19 сентября оборонное ведомство заявило, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Орловской областью. Дрон уничтожили около 22:30 мск. Перед этим, в 21:00, в небе над регионом также сбили еще один беспилотник.

После начала военной операции власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число таких случаев превысило 500.

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Теги
Орловская область Андрей Клычков беспилотники ПВО
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