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Путин поговорил с Бен Сальманом о переданных саудитам наемниках и нефти

Путин обсудил с принцем Бен Сальманом сотрудничество в рамках ШОС, стабильность мирового нефтяного рынка. Несколькими часами ранее принц говорил с Зеленским и предлагал посредничество в урегулировании конфликта
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Кронпринц Бен Сальман
Кронпринц Бен Сальман (Фото: Billal Bensalem / ZUMA Press / Global Look Press)

Президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля. Ранее 22 сентября состоялся телефонный разговор Бен Сальмана с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как говорится в сообщении Кремля, президент и кронпринц обсудили «взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества» (ШОС) в контексте принятия решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу во время недавно прошедшего в Самарканде саммита ШОС.

Еще одной темой разговора было «обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке» путем координации действий двух стран. Москва и Эр-Рияд условились «придерживаться достигнутых договоренностей» в рамках ОПЕК+. Бен Сальман также рассказал, что Саудовская Аравия «на достойном уровне» будет представлена на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — также говорится в сообщении Кремля.

21 сентября саудовские власти сообщили, что при содействии кронпринца были освобождены 10 иностранцев. Среди них было пять британцев (Шон Пиннер и Эйден Аслин, которых в июне донецкий суд приговорил к смерти за наемничество; Эндрю Хилл, Джон Хардинг и Дилан Хили), два американца (Александр Дрюке и Энди Хьюн), марокканец (Саадун Брагим, был приговорен к казни вместе с Пиннером и Аслином), а также швед и хорват, уточняло агентство Reuters.

Путин также поздравил Бен Сальмана и народ Саудовской Аравии с 90-летием провозглашения королевства. Стороны договорились продолжить взаимодействие и личные контакты.

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В разговоре с Зеленским Бен Сальман «подтвердил заинтересованность королевства в поддержке всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса, и подчеркнул продолжение усилий по содействию смягчению гуманитарных последствий», сообщал телеканал Al Arabiya.

Зеленский, как уточняла Al Arabiya, высоко оценил согласие принца на роль посредника в урегулировании. Бен Сальман уже не в первый раз предлагал посредничество — с данной идеей он выступал еще в начале военной операции.

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Персоны
Лилия Пашкова
Саудовская Аравия Владимир Путин переговоры Мухаммед бен Сальман нефть Военная операция на Украине ШОС ОПЕК+

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