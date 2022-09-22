Путин поговорил с Бен Сальманом о переданных саудитам наемниках и нефти
Президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля. Ранее 22 сентября состоялся телефонный разговор Бен Сальмана с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как говорится в сообщении Кремля, президент и кронпринц обсудили «взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества» (ШОС) в контексте принятия решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу во время недавно прошедшего в Самарканде саммита ШОС.
Еще одной темой разговора было «обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке» путем координации действий двух стран. Москва и Эр-Рияд условились «придерживаться достигнутых договоренностей» в рамках ОПЕК+. Бен Сальман также рассказал, что Саудовская Аравия «на достойном уровне» будет представлена на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.
«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — также говорится в сообщении Кремля.
21 сентября саудовские власти сообщили, что при содействии кронпринца были освобождены 10 иностранцев. Среди них было пять британцев (Шон Пиннер и Эйден Аслин, которых в июне донецкий суд приговорил к смерти за наемничество; Эндрю Хилл, Джон Хардинг и Дилан Хили), два американца (Александр Дрюке и Энди Хьюн), марокканец (Саадун Брагим, был приговорен к казни вместе с Пиннером и Аслином), а также швед и хорват, уточняло агентство Reuters.
Путин также поздравил Бен Сальмана и народ Саудовской Аравии с 90-летием провозглашения королевства. Стороны договорились продолжить взаимодействие и личные контакты.
В разговоре с Зеленским Бен Сальман «подтвердил заинтересованность королевства в поддержке всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса, и подчеркнул продолжение усилий по содействию смягчению гуманитарных последствий», сообщал телеканал Al Arabiya.
Зеленский, как уточняла Al Arabiya, высоко оценил согласие принца на роль посредника в урегулировании. Бен Сальман уже не в первый раз предлагал посредничество — с данной идеей он выступал еще в начале военной операции.