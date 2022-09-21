Матвиенко пообещала мобилизованным льготы участников спецоперации
На призванных в рамках объявленной частичной мобилизации власти распространят льготы, предусмотренные для участников спецоперации на Украине. Речь идет в том числе о медицинских и налоговых льготах, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Трансляцию ее выступления на открытии осенней сессии верхней палаты вел канал «Россия 24».
«Мы продолжим делать все, чтобы поддержать тех, кто участвует в спецоперации, а также их родных и близких. Они должны чувствовать безусловную заботу государства. В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, ежемесячная доплата к пенсии и многое другое. И важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации», — сказала Матвиенко.
Она также сообщила, что сейчас готовятся поправки об обеспечении трудовых гарантиий для участников военной операции на Украине. В начале сентября президент Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству.
В марте он подписал закон о присвоении участникам конфликта на Украине статуса ветерана боевых действий. Он дает военнослужащим право на получение различных мер социальной поддержки — налоговых, транспортных, жилищных, земельных льгот, а также оплаты коммунальных услуг на особых условиях. В июле парламент одобрил статус ветерана для гражданских лиц, которые участвуют в спецоперации: врачей, гражданского персонала ВС, ремонтных бригад и других специалистов.
Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, она начнется в этот же день. Глава государства пообещал, что те, кого призовут по мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии служащих по контракту.
Призыву на службу в рамках мобилизации подлежат граждане, которые состоят в запасе. В первую очередь будут призывать тех, кто служил в армии, у кого есть военно-учетная специальность и «соответствующий опыт».
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что о мобилизации студентов и служащих по призыву речи не идет. Всего будут призваны 300 тыс. резервистов — по словам Шойгу, это чуть больше 1% всего мобилизационного ресурса. Перед выполнением боевых задач призванные в рамках мобилизации пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции», отметил Путин.