Глава СПЧ призвал сохранять рабочие места за мобилизованными
Пока норм, предписывающих порядок действий при мобилизации россиян, объявленной накануне, нет, в этой ситуации за призывником следует сохранить рабочее место как за отправленным на военные сборы, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Он объяснил, что в случае призыва на срочную службу с работником можно расторгнуть трудовой договор, а если сотрудник идет на службу по контракту, он должен уволиться по собственному желанию.
«Считаю, что здесь может быть введен механизм сохранения рабочего места, когда человек, который приходит на место мобилизованного, должен понимать, что после его демобилизации он это место освободит», — сказал Фадеев.
Он отметил, что другой проблемой для бизнеса может стать мобилизация генерального директора, выступающего поручителем по кредитам юридического лица, или индивидуального предпринимателя, у которого в штате есть работники. Глава СПЧ призвал обратить внимание на такие случаи и избавить бизнес от дополнительных рисков.
Фадеев рассказал, что в числе обсуждаемых мер поддержки мобилизованных есть предложение, чтобы государство взяло на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на период службы. Однако, указал он, следует установить ограничения предельного размера платежей.
В целом, подчеркнул глава СПЧ, необходимо срочно принять законодательные меры для урегулирования таких вопросов. Фадеев также считает, что они должны иметь обратную силу, то есть распространяться на мобилизованных до принятия документа, а также включать период боевой подготовки.
Ранее в Совфеде заявили, что уже разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, призванные обеспечить гарантии прав мобилизованных работников. В том числе рассматривают сохранение за призванным на службу рабочего места или выплату государственной компенсации в случае, если сохранить его не удастся.
Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизованы будут 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат. Им присвоят статус контрактников, после чего они смогут получать соответствующие выплаты.
Мобилизация коснется рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Мобилизовать могут и тех, кто состоит на воинском учете и находится за границей «с краткосрочной поездкой».