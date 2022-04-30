Финский дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания

Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания, сейчас он работает за счет дизельного генератора. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy анонсировала, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции

Фото: Олег Яковлев / РБК

В понедельник, 25 апреля, дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля (Финляндия) был отключен от основного источника электропитания и переключен на дизельный генератор, сообщил РБК источник, близкий к компании. Представитель «Яндекса» подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) «временно работает на собственных дизельных генераторах».

Он не пояснил, из-за чего произошло отключение от основного источника электроэнергии, но сообщил, что дата-центр в Финляндии продолжает работать, а компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.

ЦОД в Мянтсяля — один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями. Как сказано в официальном видеоролике «Яндекса», этот ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый и собственным дизельным генераторам. Часть генерируемого дата-центром тепла используется для нагрева воды примерно в тысячи домах округа в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» является крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета Мянтсяля.

Из-за чего возникли проблемы

Из открытой информации следует, что поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии является местная Nivos Energia Oy. В начале марта этого года эта компания опубликовала заявление своего президента и гендиректора Марко Али в связи со специальной военной операцией, проводимой Россией на Украине. В нем говорилось, что компания продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но тут же прекратит его, если «Яндекс» будет внесен в санкционные списки. «В настоящее время энергетический сектор не подпадает под санкции Евросоюза (ЕС). Мы активно следим за санкциями и соблюдаем все применимые законы и правила», — отмечалось в заявлении.

«Яндекс» не включен в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор Yandex N.V. (головная компания для группы) Тигран Худавердян. В качестве причины указывалось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине, а также тот факт, что Худаверян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года, из чего делался вывод, что он является членом ближайшего окружения президента России и что поддерживает реализуемую им политику. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.

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В середине апреля издание Mäntsälän Uutiset писало, что Nivos Energia приобретает новый центр биотепла у местной HansHeat, который использует в качестве топлива древесную щепку, древесные гранулы или зерно. Новый завод должны ввести в эксплуатацию к концу этого года, предполагается, что он позволит производить треть энергии для централизованного теплоснабжения Мянтсяля и заменить тепло, вырабатываемое дата-центром «Яндекса».

В июне 2021 года «Яндекс» также заключил соглашение на пять лет с финской энергокомпанией Ilmatar Energy, которая управляет сетью ветряных электростанций. Планировалось, что переход на возобновляемые источники электроэнергии для сокращения углеродного следа произойдет в начале 2022 года.

РБК направил запрос в Nivos Energia, Ilmatar Energy, а также муниципалитет в Мянтсяле.

Гендиректор DataPro (владеет несколькими дата-центрами в России) Алексей Солдатов говорит, что обычно каждый ЦОД имеет дизельные генераторы, способные работать на имеющемся запасе топлива как минимум 12 часов. Продолжение работы, по его словам, зависит от подвоза топлива. «На дизельных генераторах можно работать практически бесконечно, но это очень дорого. Если коммерческий ЦОД переходит на дизель, то он работает в ноль — 1 МВт потребления потребует примерно 300 литров топлива в час», — отметил Солдатов. Исходя из того, что проектная мощность дата-центра в Мянтсяля составляет 40 МВт, а средняя цена на дизель в Финляндии, по данным GlobalPetrolPrices, равна €2,175 за 1 л, при полной загрузке поддержка работы может обходиться «Яндексу» в €626,4 тыс. в сутки. Для сравнения, в России средняя стоимость дизеля составляет 53 руб. При использовании российского топлива поддержка дата-центра обошлась бы «Яндексу» в 15,3 млн в сутки. Однако, по мнению Солдатова, «Яндекс» скорее всего, снизил нагрузку в дата-центре до минимальных значений, «может быть, даже менее 1 МВт».