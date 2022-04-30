Финский дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:22
В Свердловской области двое детей погибли при пожаре в частном доме Общество, 10:10
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Спорт, 10:03
Губернатор сообщил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область Общество, 09:57
Мурашко не исключил новой волны коронавируса в России в июне Общество, 09:51
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:50
Посол заявил о потере Кирби достоинства офицера после слов о России Политика, 09:20
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:03
Пожарные ликвидировали возгорание на Сахалинской ГРЭС-2 Общество, 09:02
Право на лень: как менялось отношение человека к труду Социальная экономика, 09:00
Финский дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания Технологии и медиа, 09:00
«Продавай в мае и уходи». Cледовать ли сейчас старой биржевой поговорке Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:52
США призвали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине Политика, 08:25
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

Финский дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания

Дата-центр «Яндекса» в финском муниципалитете Мянтсяля отключили от электроснабжения
Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания, сейчас он работает за счет дизельного генератора. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy анонсировала, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции
«Яндекс» YNDX ₽1 766,6 +2,65% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В понедельник, 25 апреля, дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля (Финляндия) был отключен от основного источника электропитания и переключен на дизельный генератор, сообщил РБК источник, близкий к компании. Представитель «Яндекса» подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) «временно работает на собственных дизельных генераторах».

Он не пояснил, из-за чего произошло отключение от основного источника электроэнергии, но сообщил, что дата-центр в Финляндии продолжает работать, а компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.

ЦОД в Мянтсяля — один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями. Как сказано в официальном видеоролике «Яндекса», этот ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый и собственным дизельным генераторам. Часть генерируемого дата-центром тепла используется для нагрева воды примерно в тысячи домах округа в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» является крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета Мянтсяля.

Из-за чего возникли проблемы

Из открытой информации следует, что поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии является местная Nivos Energia Oy. В начале марта этого года эта компания опубликовала заявление своего президента и гендиректора Марко Али в связи со специальной военной операцией, проводимой Россией на Украине. В нем говорилось, что компания продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но тут же прекратит его, если «Яндекс» будет внесен в санкционные списки. «В настоящее время энергетический сектор не подпадает под санкции Евросоюза (ЕС). Мы активно следим за санкциями и соблюдаем все применимые законы и правила», — отмечалось в заявлении.

VK станет владельцем «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
Бизнес
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«Яндекс» не включен в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор Yandex N.V. (головная компания для группы) Тигран Худавердян. В качестве причины указывалось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине, а также тот факт, что Худаверян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года, из чего делался вывод, что он является членом ближайшего окружения президента России и что поддерживает реализуемую им политику. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Brett Sayles / Pexels Безопасность ИТ-инфраструктуры предприятий под угрозой: три решения
Инструкции
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи

В середине апреля издание Mäntsälän Uutiset писало, что Nivos Energia приобретает новый центр биотепла у местной HansHeat, который использует в качестве топлива древесную щепку, древесные гранулы или зерно. Новый завод должны ввести в эксплуатацию к концу этого года, предполагается, что он позволит производить треть энергии для централизованного теплоснабжения Мянтсяля и заменить тепло, вырабатываемое дата-центром «Яндекса».

«Яндекс» опроверг планы разделения на российскую и международную компании
Бизнес
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В июне 2021 года «Яндекс» также заключил соглашение на пять лет с финской энергокомпанией Ilmatar Energy, которая управляет сетью ветряных электростанций. Планировалось, что переход на возобновляемые источники электроэнергии для сокращения углеродного следа произойдет в начале 2022 года.

РБК направил запрос в Nivos Energia, Ilmatar Energy, а также муниципалитет в Мянтсяле.

Гендиректор DataPro (владеет несколькими дата-центрами в России) Алексей Солдатов говорит, что обычно каждый ЦОД имеет дизельные генераторы, способные работать на имеющемся запасе топлива как минимум 12 часов. Продолжение работы, по его словам, зависит от подвоза топлива. «На дизельных генераторах можно работать практически бесконечно, но это очень дорого. Если коммерческий ЦОД переходит на дизель, то он работает в ноль — 1 МВт потребления потребует примерно 300 литров топлива в час», — отметил Солдатов. Исходя из того, что проектная мощность дата-центра в Мянтсяля составляет 40 МВт, а средняя цена на дизель в Финляндии, по данным GlobalPetrolPrices, равна €2,175 за 1 л, при полной загрузке поддержка работы может обходиться «Яндексу» в €626,4 тыс. в сутки. Для сравнения, в России средняя стоимость дизеля составляет 53 руб. При использовании российского топлива поддержка дата-центра обошлась бы «Яндексу» в 15,3 млн в сутки. Однако, по мнению Солдатова, «Яндекс» скорее всего, снизил нагрузку в дата-центре до минимальных значений, «может быть, даже менее 1 МВт».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Анна Балашова Анна Балашова
Яндекс дата-центр Финляндия электричество
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Яндекс» опроверг планы разделения на российскую и международную компании
Бизнес
VK станет владельцем «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
Бизнес
«Яндекс» утвердил нового гендиректора
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter