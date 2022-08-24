В здание администрации Орловской области бросили «коктейли Молотова»

Орловский губернатор Клычков сообщил о брошенных в администрацию «коктейлях Молотова»

Ожоги получил тушивший пожар сотрудник администрации. Губернатор допустил, что «кто-то решил так отметить День независимости Украины»

Фото: Klychkov_Andrey / Telegram

В Орле в здание администрации региона бросили две бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник получил ожоги, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

«В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить», — рассказал Клычков.

Он добавил, что сотрудник получил ожоги при тушении пожара, ему оказали медпомощь.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — заявил губернатор. Он добавил, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.

Орловская область граничит с Курской и Брянской областями, которые неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На их территории действует желтый уровень террористической опасности. Так, в середине августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 25 «прилетах» в приграничных поселках за сутки.