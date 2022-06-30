МЧС ответило на сообщения о попытке поджечь белгородский военкомат

По данным Baza, 24 июня неизвестный разбил окно в белгородском военкомате и бросил в один из кабинетов две бутылки с зажигательной смесью

Фото: zhest_belgorod / VK

Дознаватели пожарного надзора устанавливают причину пожара в белгородском военкомате, который произошел 24 июня, сообщил РБК заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Белгородской области Анатолий Скуратов.

По его словам, сообщение о пожаре в военкомате в Восточном округе Белгорода поступило в 2:44 по местному времени (совпадает с московским) 24 июня. Пожар, площадь которого составила 1 кв. м, был оперативно ликвидирован.

«В настоящее время дознавателями государственного пожарного надзора устанавливается причина пожара», — сообщил Скуратов.

Telegram-канал Baza без ссылки на источник сообщал, что в ночь на 24 июня неизвестный разбил окно в здании военкомата на Белгородском проспекте и бросил в один из кабинетов две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелся стол, возгорание ликвидировали за шесть минут. Канал также опубликовал две фотографии, как сообщалось, с места событий, на котором изображены бутылки, разбитое окно и стол, поврежденный огнем.

Одновременно с этим ГУ МЧС по Белгородской области сообщило о пожаре на первом этаже двухэтажного нежилого здания на Белгородском проспекте. Информация поступила 24 июня в 02:44, тушение началось в 02:51, ликвидировали пожар в 02:53, отмечали в областном управлении МЧС. Других подробностей инцидента в сообщении не приводилось.