Губернатор показал видео поджога администрации Орловской области
Бросивший две бутылки в здание администрации Орловской области мужчина попал на камеры видеонаблюдения, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую», — написал губернатор.
На кадрах, которые опубликовал Клычков, видно, что после второго броска нападавший быстро покинул место преступления.
Утром 24 августа Клычков написал, что около 7:50 по местному времени неизвестный поджег здание, бросив в него две бутылки с «коктейлями Молотова».
Возгорание на входе в здание оперативно потушили. Ожоги при происшествии получил один из сотрудников администрации, ему оказали медицинскую помощь. Позднее Клычков уточнил, что ему ничего не угрожает.
«Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз: мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — заявил Клычков после атаки. Он обещал привлечь к разбирательству правоохранителей. Прокуратура и Следственный комитет региона официально о начале проверок пока не уведомляли.
Орловская область граничит с Курской и Брянской областями, которые неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.