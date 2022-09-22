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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта агента СБУ на газопроводе

Сотрудники СБУ завербовали россиянина, который должен был совершить теракт на нефтегазовом комплексе, топливо по которому поступает в ЕС и Турцию, считают в ФСБ. По данным ведомства, при нем нашли две бомбы и переписку с СБУ

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Спецслужба Украины планировала совершить теракт на нефтегазовом комплексе, поставки по которому идут в Евросоюз и Турцию, сообщили в ФСБ. Ведомство не уточнило, какая именно спецслужба причастна к попытке теракта и где конкретно планировался взрыв.

«При изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося преступления, гражданин России, 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанного нашли инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денег, координаты места совершения теракта, а также средства связи, в которых были «переписка и переговоры с куратором из СБУ», утверждают в ведомстве. Вместе с тем сотрудники ФСБ задержали четырех «пособников» спецслужб Украины, они российские граждане.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Ленобласти
Политика

ФСБ неоднократно сообщала о предотвращении попыток украинских спецслужб совершить теракт. В конце июля взрыв был предотвращен в Липецкой области, ведомство утверждало, что три гражданина Украины планировали совершить его «в местах массового пребывания людей». В начале августа сотрудники ведомства задержали россиянина, жителя Черкесска. По данных ФСБ, он «вынашивал намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов» и был привержен неонацистской идеологии. Теракты СБУ планировала совершить и против чиновников Херсона и Крыма, сообщали в ФСБ. Ведомство задержало исполнителей и «пособников».

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В середине сентября о попытках украинской стороны совершить теракты в России заявил президент Владимир Путин, указав, что были попытки совершить взрывы на близкой к АЭС территории. «Мы действительно сдержанно отвечаем, но до поры до времени», — подчеркнул он.

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Украина Евросоюз поставки газа ФСБ теракт Турция
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