ФСБ сообщила о предотвращении теракта агента СБУ на газопроводе
Спецслужба Украины планировала совершить теракт на нефтегазовом комплексе, поставки по которому идут в Евросоюз и Турцию, сообщили в ФСБ. Ведомство не уточнило, какая именно спецслужба причастна к попытке теракта и где конкретно планировался взрыв.
«При изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося преступления, гражданин России, 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении ФСБ.
У задержанного нашли инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денег, координаты места совершения теракта, а также средства связи, в которых были «переписка и переговоры с куратором из СБУ», утверждают в ведомстве. Вместе с тем сотрудники ФСБ задержали четырех «пособников» спецслужб Украины, они российские граждане.
ФСБ неоднократно сообщала о предотвращении попыток украинских спецслужб совершить теракт. В конце июля взрыв был предотвращен в Липецкой области, ведомство утверждало, что три гражданина Украины планировали совершить его «в местах массового пребывания людей». В начале августа сотрудники ведомства задержали россиянина, жителя Черкесска. По данных ФСБ, он «вынашивал намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов» и был привержен неонацистской идеологии. Теракты СБУ планировала совершить и против чиновников Херсона и Крыма, сообщали в ФСБ. Ведомство задержало исполнителей и «пособников».
В середине сентября о попытках украинской стороны совершить теракты в России заявил президент Владимир Путин, указав, что были попытки совершить взрывы на близкой к АЭС территории. «Мы действительно сдержанно отвечаем, но до поры до времени», — подчеркнул он.