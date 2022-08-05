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ФСБ задержала готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

У задержанного нашли два самодельных взрывных устройства, после совершения терактов он планировал уехать на Украину, сообщили в ФСБ

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Федеральная служба безопасности задержала в Карачаево-Черкесии сторонника организации украинских националистов «Правый сектор» (признан в России экстремистским и запрещен), который планировал устроить теракты против силовиков, сообщил центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в городе Черкесске КЧР выявлен и задержан местный житель гражданин Российской Федераций, 1992 года рождения (приверженец неонацистской идеологии), вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор», — говорится в сообщении.

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По месту проживания задержанного нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами, компоненты для изготовления таких устройств и схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, сообщили в ФСБ. Также была обнаружена переписка с участниками «Правого сектора», «изобличающая его преступные намерения».

ФСБ возбудила дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК), отмечается в сообщении.

После совершения атак задержанный планировал покинуть Украину. Он дает признательные показания, рассказали в ФСБ.

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Весной ФСБ сообщала о задержании уроженца Москвы, сторонника «Правого сектора». По версии следствия, с 2017 по 2019 год он служил в украинской армии и проходил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО. Подготовкой, утверждали в ФСБ, руководили инструкторы из США, Канады и Великобритании.

В апреле Минобороны сообщало о ликвидации в ходе спецоперации одного из руководителей «Правого сектора» — Тараса Бобанича, известного по прозвищу Хаммер. В министерстве заявляли, что он лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
предотвращение теракта Правый сектор ФСБ Карачаево-Черкесия
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