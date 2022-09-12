ФСБ сообщила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсона

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Служба безопасности Украины готовила серию терактов, направленных против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, сообщили в ФСБ. Попытка совершить теракты пресечена «в ходе проведения оперативной игры», говорится в сообщении спецслужбы.

Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных людей, задержаны исполнители терактов «и их пособники», добавили в ФСБ.

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