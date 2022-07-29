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ФСБ сообщила о задержании «украинских диверсантов» в Липецкой области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области, который готовила группа диверсантов, сообщили РБК в Центре общественных связей ведомства.

«На территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В результате проведенных мероприятий в селе Горицы Добровского района Липецкой области выявлены и задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, задержанные входили в диверсионно-разведовательную группу, созданную запрещенной и признанной экстремистской в России организацией «Правый сектор».

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