В Петербурге задержали главу комитета по охране памятников Макарова после обыска

У Сергея Макарова провели обыск, а затем задержали по делу о превышении полномочий с тяжкими последствиями. СК завел дело после обращения местных депутатов, которые жаловались на незаконный снос исторических зданий XIX века

Сергей Макаров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова, им занимается центральный аппарат Следственного комитета. Об этом пишут «Фонтанка» и «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на источники.

Перед задержанием у Макарова провели обыск («Фонтанка» называет обыск символическим), ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Эта статья (ч. 1 ст. 286 УК) грозит предельной мерой наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы КГИОП и регионального СУ СКР.

СК в конце мая сообщил об обращении группы депутатов заксобрания и муниципальных образований, которые попросили «разобраться в проводимом сносе исторических зданий в центре города». Заявители сочли, что здания XIX — начала XX века сносят в интересах застройщиков, в частности здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, торговых бань Екимовой на Петроградской стороне. Депутаты предупредили, что власти Санкт-Петербурга планируют снести вскоре еще несколько исторических зданий.

Спустя четыре дня, 31 мая, в ведомстве завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками городского КГИОП, причем тогда преступление квалифицировалось по первой, более мягкой части статьи, не предусматривающей нанесенных тяжких последствий. Следователи утверждали, что чиновники искусственно изменяли год постройки зданий на период позже 1917 года, что позволило снять с них правовую охрану в рамках закона о зонах охраны объектов культурного наследия города. СК тогда имена подозреваемых не назвал.

Глава СК Александр Бастрыкин после изучения хода следствия 18 августа назвал работу сотрудников неудовлетворительной и поручил создать в Главном следственном управлении СК специальную группу по расследованию уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге.

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В ведомстве тогда рассказали, что следователи изучат обстоятельства, которые привели к разрушению и утрате памятников культуры. При этом действию или бездействию ответственных должностных лиц пообещали дать «принципиальную правовую оценку». Бастрыкин проведет встречу с градозащитниками, чтобы получить информацию о случаях уничтожения памятников истории, отметили в ведомстве.

В середине июля режиссер Александр Сокуров сообщил о «разгроме существовавшей более десяти лет «группе Сокурова» — неформального объединения градозащитников. По его словам, исключение градозащитников из состава Совета по культурному наследию негативно отразится на охране городских памятников. «Пресечена общественно полезная, очень важная для города работа опытной компетентной группы градозащитников», — подчеркнул он в обращении к губернатору Александру Беглову. В группу входили помимо Сокурова политик и бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, бывший руководитель фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский и другие.

В городской администрации на следующий день отвергли обвинения режиссера, заявив, что в новый состав совета вошли «высококвалифицированные специалисты в области архитектуры, реставрации, истории и искусствоведения». «Таким образом, заявления об ослаблении защиты культурного наследия Петербурга не имеют под собой оснований», — отметили в Смольном.

Позднее в администрации города пообещали создать особую комиссию по градозащитным проблемам, куда пригласят «уважаемых людей», рассказал Сокуров.