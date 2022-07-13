Сокуров написал письмо Беглову с жалобой на «разгром группы Сокурова»
Режиссер Александр Сокуров написал открытое обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, его опубликовало в своем Telegram-канале градозащитное движение «Живой город». В обращении Сокуров пишет, что в Петербурге «разгромлена существовавшая более десяти лет «группа Сокурова» — градозащитная группа, в которую, помимо самого Сокурова, входили политик и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, бывший руководитель фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский и другие.
«Пресечена общественно полезная, очень важная для города работа опытной, компетентной группы градозащитников: Александр Кононов, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Карпов, Алексей Ковалев, Анна Капитонова, Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Марголис, Александр Сокуров», — говорится в тексте обращения. Сокуров утверждает, что чиновники «воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией... удалили всех градозащитников из важнейших профильных организаций» и «изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Санкт-Петербурге».
«Особое внимание привлекает целенаправленная, хорошо подготовленная операция по удалению из рядов Санкт-Петербургского отделения ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. — РБК) наиболее авторитетных, самоотверженных градозащитников», — пишет Сокуров.
Режиссер напомнил, что Владимир Путин «неоднократно обращал внимание местных жителей на обязательность совместной работы с общественными организациями». «Остается удивляться политической смелости совершавших эти действия», — констатировал Сокуров.
РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.
«Ответа от губернатора я не получил и, скорее всего, не получу», — заявил РБК режиссер Александр Сокуров.
«Группа Сокурова», сосуществующая с 2010 года, занимается защитой исторических памятников Санкт-Петербурга. Правозащитники, входившие в различные общественные организации, в том числе в ВООПИК, движение «Живой город» и другие. «Группа Сокурова» регулярно проводила встречи с городскими чиновниками при участии представителей Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).
В обращении Сокуров обвиняет председателя КГИОП Сергея Макарова в желании «разгромить градозащитное движение в городе».
РБК направил запрос в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт‑Петербурга.
С 2007 года санкт-петербургское отделении ВООПИК возглавлял краевед и общественник Александр Марголис. С зимы 2022 года в отделении продолжается внутренний конфликт. Марголис попытался уволить своего заместителя Антона Иванова, в феврале его полномочия были приостановлены участниками внеочередной конференции ВООПИиК, обвинившими Иванова в грубых нарушениях в работе, в том числе связанными с финансовой отчетностью. Иванов свою отставку не признал.
После этого центральный совет ВООПИиК приостановил работу петербургского отделения и назначил новые выборы председателя. 29 июня Антон Иванов был избран новым председателем общества.
Одновременно из руководящих органов отделения были исключены Ковалев, Вишневский и ряд других членов общества. Состав президиума совета ВООПИК был обновлен, в него вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Академии художеств Семен Михайловский, ректор Политеха Андрей Рудской.
Как отмечает издание «Бумага» (его сайт заблокирован в России), конфликт в ВООПИКе проходил на фоне обсуждения пересмотра принципов охраны исторических зданий в Петербурге. КГИОП предложил запретить снос только ценных построек, предоставив право оценки их уникальности экспертам. Петербургское отделение ВООПИиК выступало против.