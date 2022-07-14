Власти Петербурга ответили на письмо о «разгроме группы Сокурова»
Заявление режиссера Александра Сокурова о том, что исключение ряда градозащитников из состава Совета по культурному наследию негативно отразится на охране памятников в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности, считают в Смольном. Ответ на письмо Сокурова администрация города передала РБК.
В письме, адресованном губернатору Александру Беглову, Сокуров писал, что в результате действий чиновников в городе была разгромлена «группа Сокурова» — неформальное объединение ряда градозащитников, входивших в различные общественные организации.
«В обновленный состав совета входят высококвалифицированные специалисты в области архитектуры, реставрации, истории и искусствоведения. Таким образом, заявления об ослаблении защиты культурного наследия Петербурга не имеют под собой оснований», — говорится в ответе администрации.
В правительстве города пояснили, что состав Совета по культурному наследию был актуализирован в соответствии с постановлением о делегировании в эту организацию представителей различных учреждений, в том числе заксобрания города, регионального филиала Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
Так, исключенные из состава совета градозащитники Александр Марголис и Александр Кононов перестали быть членами петербургского отделения ВООПИК (Марголис возглавлял его до этого лета, а Кононов был его заместителем). Правозащитник Максим Резник входил в совет как представитель заксобрания города, однако в сентябре 2021 года он лишился депутатского мандата. Археолог Алексей Ковалев ушел с поста заместителя председателя регионального филиала Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) — именно от этой организации он был делегатом в совете.
В администрации Петербурга подчеркнули, что «группа Сокурова», о которой писал в своем обращении режиссер, и Совет по культурном наследию Петербурга «не являются тождественными» и часть тех градозащитников, которых упоминал Сокуров, в состав совета никогда не входили. Речь идет в том числе и о депутате заксобрания города Борисе Вишневском. Сокуров в составе совета остается.
Александр Сокуров в письме к Беглову утверждал, что чиновники, «воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией», вытесняют из градозащитных объединений правозащитников, несогласных с политикой властей. В частности, он упоминал и смену руководящего состава в петербургском отделении ВООПИК. В результате внутреннего конфликта, тянувшегося с зимы 2022 года, с поста руководителя отделения ВООПИК в Петербурге ушел Александр Марголис, возглавлявший его более десяти лет. Новым главой организации стал Антон Иванов, которого весной пытались исключить из регионального отделения ВООПИК, обвинив в злоупотреблениях. Вместе с Марголисом руководящие органы ВООПИК покинули и ряд других правозащитников. Выборы прошли, несмотря на то что ряд делегатов подписали коллективное обращение об отказе участвовать в процедуре, объяснив свое решение грубыми нарушениями закона и устава ВООПИиК.
Антон Иванов в разговоре с РБК утверждал, что они были исключены из организации «по решению президиума центрального совета нашей организации в Москве в связи с теми действиями и высказываниями товарищей, которые были не допущены, которые не соответствовали уставу, нарушали порядок работы органов организации, противодействовали принятым решениям центрального совета и причиняли ущерб репутации организации». Вместо исключенных градозащитников в состав руководящих органов регионального отделения ВООПИК вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Академии художеств Семен Михайлов и глава Политехнического университета Андрей Руцкой.
Бывший зампред отделения ВООПИК Александр Кононов, оказавшийся в числе исключенных, в мае был оштрафован по делу о «дискредитации использования Вооруженных сил РФ». После апелляции решение суда было отменено и дело направили на новое рассмотрение.