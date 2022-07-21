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Сокуров рассказал об обещании властей Петербурга о градозащитной комиссии

Сокуров рассказал об обещании главы заксобрания Петербурга создать градозащитную комиссию. В нее войдут «уважаемые люди». Ранее режиссер заявил об исключении «группы Сокурова» из состава Совета по культурному наследию
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

В Санкт-Петербурге создадут особую комиссию по градозащитным проблемам, однако произошедшее исключение ряда активистов из состава Совета по культурному наследию стало личным проигрышем. Об этом заявил режиссер Александр Сокуров, его слова передал в Telegram экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (включен в список физлиц-иноагентов).

Режиссер рассказал, что встретился с главой законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским для обсуждения культурной жизни в городе и состояния гражданского общества. Сокуров передал собеседнику копию письма с протестом против «разгона градозащитного движения» в городе. Тот заверил: в новую комиссию войдут «уважаемые люди». Сокуров счел, что Бельский во время беседы проявил открытое раздражение к ряду активистов градозащиты.

«Вплоть до решительного запрета им участвовать в общественной жизни города», — отметил он.

Режиссер добавил, что не получил от Бельского объяснения причин «столь радикального разворота» по отношению к общественному движению («группе Сокурова» — неформальному объединению ряда градозащитников, входивших в различные общественные организации).

РБК направил запрос в пресс-службу законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также обратился за комментарием к Александру Бельскому.

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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении. Что-то мы за эти годы все же смогли сделать. Но надо было сделать больше. Можно сказать, что нам не дали исполнить нашу миссию. И можно сказать, что сами не смогли. Не сдюжили», — добавил Сокуров.

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Режиссер сообщил РБК, что пока нет конкретной информации о составе комиссии, однако ее членом, вероятно, станет депутат заксобрания, бывший руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Об остальных кандидатурах Сокуров не знает.

Вишневский в беседе с РБК сообщил, что хотел бы войти в состав новой комиссии, поскольку долгое время занимается темой градозащиты. Он подчеркнул: «Просто не осталось других площадок, фактически разгромлен Совет по культурному наследию и общество по охране памятников в Петербурге. Есть шанс именно здесь (в законодательном собрании. — РБК) собрать тех, кто хочет отстоять исторический Петербург от покушений на него». Вишневский при этом не согласился с мнением Сокурова, что градозащитное движение в Санкт-Петербурге потерпело поражение.

«Да, проигран ряд сражений, но битва за Петербург отнюдь не проиграна, она будет выиграна», — резюмировал он.

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Около недели назад, 13 июля, режиссер опубликовал обращение к петербургскому губернатору Александру Беглову, в котором заявил о «разгроме существовавшей более десяти лет «группе Сокурова». По его словам, исключение ряда градозащитников из состава Совета по культурному наследию негативно отразится на охране городских памятников. «Пресечена общественно полезная, очень важная для города работа опытной, компетентной группы градозащитников», — подчеркнул он.

В нее входили, помимо Сокурова, политик и бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, бывший руководитель фракции «Яблоко» в заксобрании города Борис Вишневский и другие.

На следующий день администрация Санкт-Петербурга отвергла обвинения Сокурова. «В обновленный состав совета входят высококвалифицированные специалисты в области архитектуры, реставрации, истории и искусствоведения. Таким образом, заявления об ослаблении защиты культурного наследия Петербурга не имеют под собой оснований», — говорилось в сообщении Смольного.



 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Костина Екатерина Костина
Санкт-Петербург Александр Сокуров Борис Вишневский градозащитная деятельность
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